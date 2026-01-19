НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва успешно при Покровск, Северск и Константиновка

          19 януари 2026 | 11:37
          Руската армия е напреднала успешно срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в районите на Покровск, Северск и Константиновка в Донецка област, според украинския мониторингов проект DeepState.

          Според Генералния щаб на ВСУ, през последните 24 часа руснаците са предприели 17 атаки на Константиновско направление близо до населените места Константиновка, Александро-Шултино, Щербиновка, Иванополя, Русин Яр, Клебан-Бик, както и към Бересток, Степановка, Софиевка и Торско.

          Също така, през последните 24 часа ВСУ са регистрирали 50 руски атаки близо до населените места Никаноривка, Родинское, Затишие, Мирноград, Покровск, Червоний Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, както и към населените места Сергиевка, Филия, Кучеров Яр и Новопавловка.

