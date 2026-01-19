НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          България

          Делян Добрев: Браво, Асене! Сбогом на Лена, Киро и Лорер

          19 януари 2026 | 15:30
          Народният представител от ГЕРБ Делян Добрев отправи поредна остра критика към Асен Василев, използвайки социалните мрежи като трибуна за своите коментари. Депутатът, който е известен с активната си позиция и честото използване на ирония спрямо политическите си опоненти, този път прибегна до исторически сравнения, за да опише процесите в противниковия лагер.

          В кратка, но емоционална публикация, Добрев визира вътрешнопартийните динамики и ролята на Асен Василев в тях. Коментарът му директно атакува подхода на бившия финансов министър, сравнявайки го с методите на Йосиф Сталин.

          Добрев написа дословно:

          Браво, Асене! Перфектен Сталинист! Сбогом на Лена, Киро и Лорер!“

          Публикацията на острието на ГЕРБ намеква за разчистване на сметки или изолиране на ключови фигури от ръководството на „Продължаваме промяната“. Споменаването на имената на Лена Бориславова, Кирил Петков („Киро“) и Даниел Лорер в контекста на сбогуване, съчетано с етикета „сталинист“, внушава тезата за едноличен и безкомпромисен подход от страна на Василев спрямо най-близките му съратници.

          Подобен език е характерен за политическата реторика на Добрев, който често използва социалните платформи, за да коментира текущата политическа обстановка и да отправя директни послания към лидерите на ПП-ДБ.

           

          - Реклама -

