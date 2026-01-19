Депутат от ГЕРБ към Радев: Да скача в тигана, да видим какво ще излезе

Депутатът от ГЕРБ–СДС Бранимир Балачев реагира остро на очакваното тази вечер изявление на президента Румен Радев, като заяви, че евентуалното му влизане в активната политика няма да има съществен ефект върху политическата картина.
По думите му евентуалният политически проект на държавния глава няма да доведе до нищо ново, освен до разместване на по-малки формации.
На въпрос дали ГЕРБ би работила с евентуална партия на Радев в следващия парламент, Балачев беше предпазлив.
Според депутата предстоящите политически процеси ще доведат до отпадане на част от по-малките формации.
