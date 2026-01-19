НА ЖИВО
          Депутат от ГЕРБ към Радев: Да скача в тигана, да видим какво ще излезе

          19 януари 2026 | 15:02
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатът от ГЕРБ–СДС Бранимир Балачев реагира остро на очакваното тази вечер изявление на президента Румен Радев, като заяви, че евентуалното му влизане в активната политика няма да има съществен ефект върху политическата картина.

          „Да скача в тигана, да видим какво ще излезе“, коментира Балачев.

          По думите му евентуалният политически проект на държавния глава няма да доведе до нищо ново, освен до разместване на по-малки формации.

          „Нищо няма да излезе от това, ще има още една партия, ще отпаднат други две. За нас специално няма никакво значение и влияние“, допълни народният представител.

          На въпрос дали ГЕРБ би работила с евентуална партия на Радев в следващия парламент, Балачев беше предпазлив.

          „Нека да видим накъде ще се ориентира. Радев си е Радев, в момента е президент и може да говори всичко. Когато заеме някакво пространство в политическия спектър, тогава можем да говорим“, заяви той.

          Според депутата предстоящите политически процеси ще доведат до отпадане на част от по-малките формации.

          „Последните две–три партии ще отпаднат – МЕЧ, „Величие“ и други“, прогнозира Балачев.

