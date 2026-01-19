НА ЖИВО
          Десислава Радева смени профилната си снимка. Случайно ли е преди обръщението?

          19 януари 2026 | 17:36
          Съпругата на президента Румен Радев – Десислава смени профилната си снимка във Фейсбук. Това стана два часа преди официалното обръщение на държавния глава.

          Под снимката й светкавично заваляха коментари, които са идентични – „красота, грация, умна и добра“. Читателите веднага направиха аналогия с очакването, че Радев ще се впусне в политическата надпревара. А това ще промени живота на настоящата президентша.

          Сайтът на Евроком ще даде на живо обръщението на Румен Радев.

          Съпругата на президента Румен Радев – Десислава смени профилната си снимка във Фейсбук. Това стана два часа преди официалното обръщение на държавния глава.

          Под снимката й светкавично заваляха коментари, които са идентични – „красота, грация, умна и добра“. Читателите веднага направиха аналогия с очакването, че Радев ще се впусне в политическата надпревара. А това ще промени живота на настоящата президентша.

          Сайтът на Евроком ще даде на живо обръщението на Румен Радев.

