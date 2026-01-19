Доналд Тръмп: Дания не успя да направи нищо за руската заплаха в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа Truth Social, че Дания не е успяла да се справи с руската заплаха за Гренландия в продължение на 20 години.

„В продължение на 20 години НАТО казва на Дания: „Трябва да се справите с руската заплаха за Гренландия.“ За съжаление, Дания не е направила нищо по въпроса. Сега е дошло времето и това ще бъде направено“, написа той.

На 17 януари Тръмп обяви в публикацията си в Truth Social, че САЩ ще започнат да налагат 10% мита на Обединеното кралство, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за „пълното и цялостно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а митническа ставка ще се увеличи до 25% на 1 юни.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха договор за защита на острова. Съгласно него САЩ се ангажират да защитават Гренландия от евентуална агресия.