Доналд Тръмп: Повече не съм длъжен да мисля за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „вече не се чувства задължен да мисли за мир“, защото не е удостоен с Нобелова награда за мир. В писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, американският лидер се изказа остро за Европа и Дания и отново повдигна въпроса за Гренландия, предава PBS.

„Вече не се чувствам задължен да мисля изключително за мир, въпреки че той винаги ще бъде от първостепенно значение. Вместо това, сега мога да мисля за това, което е добро и подходящо за САЩ“, пише Тръмп.

В писмото президентът директно свързва позицията си с това, че не е получил Нобеловата награда за мир.

„Вашата страна реши да не ми присъди Нобелова награда за мир за прекратяване на осем или повече войни“, пише той до Стьоре.

Отделен раздел от писмото е посветен на Гренландия. Според Тръмп Дания е неспособна да защити острова „нито от Русия, нито от Китай“.

„И защо изобщо имат права на собственост върху нея? Няма писмени документи – само фактът, че лодка е акостирала там преди стотици години. Но и ние сме имали лодки, които са акостирали там“, добави Тръмп.

В края на писмото президентът на САЩ повтори заплахата си, отбелязвайки, че „светът няма да бъде безопасен, докато не получим пълен и тотален контрол над Гренландия“.