      понеделник, 19.01.26
          ДПС-Ново начало за Радев: Завалията!

          19 януари 2026 | 15:12
          Депутатът от „ДПС–Ново начало“ Хамид Хамид реагира с ирония на въпрос на журналисти в парламента какво очаква от обръщението на президента Румен Радев, насрочено за 19:00 часа тази вечер.

          „Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията? Завалията. Завалията.“

          С тези думи Хамид коментира спекулациите, че държавният глава може да обяви оставката си и да влезе в активната политика.

          В последните дни в политическите среди и сред анализатори се засилиха очакванията, че президентът Радев може да подаде оставка пред Конституционния съд и да се включи в предстоящите парламентарни избори със собствен политически проект.

