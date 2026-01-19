ДПС-Ново начало за Радев: Завалията!

Депутатът от „ДПС–Ново начало“ Хамид Хамид реагира с ирония на въпрос на журналисти в парламента какво очаква от обръщението на президента Румен Радев, насрочено за 19:00 часа тази вечер.

„Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията? Завалията. Завалията."

С тези думи Хамид коментира спекулациите, че държавният глава може да обяви оставката си и да влезе в активната политика.

В последните дни в политическите среди и сред анализатори се засилиха очакванията, че президентът Радев може да подаде оставка пред Конституционния съд и да се включи в предстоящите парламентарни избори със собствен политически проект.