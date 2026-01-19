Двама подновиха тренировки с Левски 

Левски проведе две тренировки днес на терена на тима в хотел „KAYA PALAZZO“ на лагера в Белек.

- Реклама -

В сутрешното занимание, което включваше силови упражнения и игри, участие не взеха вратарят Мартин Луков и нападателят Карл Фабиен. Защитниците Оливер Камдем и Алдаир се подготвяха по индивидуална програма.

Следобедната тренировка се състоеше от тактически упражнения. В нея Луков и Алдаир тренираха наравно с основната група футболисти, Камдем продължи с индивидуалната подготовка, а Карл Фабиен остана във фитнес центъра на хотела, информираха „сините“.

В сряда (21 януари) е третата контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е Заглебие (Любин, Полша). Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO“ и стартира в 15:00 часа. Срещата ще бъде предавана директно от ЛЕВСКИ ТВ в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.