      понеделник, 19.01.26
          Двама подновиха тренировки с Левски 

          "Сините" с две занимания днес

          19 януари 2026 | 20:22 80
          Левски проведе две тренировки днес на терена на тима в хотел „KAYA PALAZZO“ на лагера в Белек.

          В сутрешното занимание, което включваше силови упражнения и игри, участие не взеха вратарят Мартин Луков и нападателят Карл Фабиен. Защитниците Оливер Камдем и Алдаир се подготвяха по индивидуална програма.

          Следобедната тренировка се състоеше от тактически упражнения. В нея Луков и Алдаир тренираха наравно с основната група футболисти, Камдем продължи с индивидуалната подготовка, а Карл Фабиен остана във фитнес центъра на хотела, информираха „сините“.

          В сряда (21 януари) е третата контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е Заглебие (Любин, Полша). Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO“ и стартира в 15:00 часа. Срещата ще бъде предавана директно от ЛЕВСКИ ТВ в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.

