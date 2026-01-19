ЕС свиква извънреден Европейски съвет заради напрежението около Гренландия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че в идните дни ще бъде свикано извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС във връзка със ситуацията около Гренландия.
Коща подчерта, че проведените консултации с европейските лидери са показали пълно единство по ключови въпроси – спазването на международното право, защитата на териториалната цялост и националния суверенитет, както и солидарност и подкрепа за Дания и Гренландия.
По думите му има обща позиция относно значението на трансатлантическото партньорство за гарантиране на мира и сигурността в Арктика, особено в рамките на НАТО. Европейските лидери споделят и оценката, че евентуално налагане на мита би подкопало отношенията между ЕС и САЩ и би било несъвместимо със съществуващото търговско споразумение между двете страни.
Коща заяви още, че Европейският съюз е готов да се защити от всякаква форма на принуда, като същевременно остава отворен за конструктивен диалог със Съединените щати по въпроси от взаимен интерес.
