Естония изпраща войски в Гренландия

Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур заяви в интервю пред ERR, че страната ще участва във военни учения в Гренландия. Той не уточни броя на войските, които Естония ще изпрати на острова.

„Нашата позиция по този въпрос не се е променила. Готови сме да участваме в ученията и според мен свързването на участието в учения на НАТО с икономически въпроси не е напълно разумно“, заяви Певкур. Той добави, че Талин в момента разработва техническите подробности за участието в ученията.

Осем европейски държави вече изпратиха няколко десетки войници на учения в Гренландия. В отговор президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи наказателни мита на тези страни, считано от 1 февруари.