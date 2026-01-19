НА ЖИВО
          Европа

          Естония изпраща войски в Гренландия

          19 януари 2026 | 13:28 491
          Естония
          Естония
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур заяви в интервю пред ERR, че страната ще участва във военни учения в Гренландия. Той не уточни броя на войските, които Естония ще изпрати на острова.

          „Нашата позиция по този въпрос не се е променила. Готови сме да участваме в ученията и според мен свързването на участието в учения на НАТО с икономически въпроси не е напълно разумно“, заяви Певкур. Той добави, че Талин в момента разработва техническите подробности за участието в ученията.

          Осем европейски държави вече изпратиха няколко десетки войници на учения в Гренландия. В отговор президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи наказателни мита на тези страни, считано от 1 февруари.

