Ето кога са четвъртфиналните битки за Купата на България

Мачовете от 1/4-финалите на Sesame Купа на България ще се изиграят в периода 10-12 февруари. Първият сблъсък от програмата е този между ЦСКА и ЦСКА 1948, който е насрочен за вторник (10 февруари) от 18:00 часа.

Ден по-късно са двубоите Ботев (Враца) – Арда и Лудогорец – Левски, а в четвъртък е пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

Купа България 1/4-финали

10.02 /вторник/

ЦСКА Сф

–

ЦСКА 1948 Сф

18.00

11.02 /сряда/

Ботев Вр

–

Арда 1924 Кж

15.00

Лудогорец 1945 Рз

–

Левски Сф

18.00

12.02 /четвъртък/

Локомотив 1926 Пд

–

Ботев Пд

18.00