      понеделник, 19.01.26
          Ето кога са четвъртфиналните битки за Купата на България

          19 януари 2026 | 22:25 350
          Мачовете от 1/4-финалите на Sesame Купа на България ще се изиграят в периода 10-12 февруари. Първият сблъсък от програмата е този между ЦСКА и ЦСКА 1948, който е насрочен за вторник (10 февруари) от 18:00 часа.

          Ден по-късно са двубоите Ботев (Враца) – Арда и Лудогорец – Левски, а в четвъртък е пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

          Купа България 1/4-финали

          10.02 /вторник/

          ЦСКА Сф

          ЦСКА 1948 Сф

          18.00

          11.02 /сряда/

          Ботев Вр

          Арда 1924 Кж

          15.00

          Лудогорец 1945 Рз

          Левски Сф

          18.00

          12.02 /четвъртък/

          Локомотив 1926 Пд

          Ботев Пд

          18.00

          Спорт

          БФС обяви програмата за първите два кръга в Първа лига

          Станимир Бакалов -
          Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за първите два кръга в Първа Лига от пролетния полусезон и четвъртфиналите за купата на България. Началото на футболната...
          Спорт

          Ботев (Пд) продава футболист в Полша

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) е близо до осъществяването на изходящ трансфер. Полузащитникът Ейбрахам Оджо в момента преминава медицински тестове в полския Ракув Ченстохова, съобщава "Meczyki". Ако прегледите...
          Спорт

          Гьозтепе надви Ризеспор с 3:1

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна трета поредна победа в турското първенство, след като надви Ризеспор като домакин с 3:1 в среща от 18-ия...
