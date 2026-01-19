Ето кога са четвъртфиналните битки за Купата на България

19 януари 2026 | 22:25
Мачовете от 1/4-финалите на Sesame Купа на България ще се изиграят в периода 10-12 февруари. Първият сблъсък от програмата е този между ЦСКА и ЦСКА 1948, който е насрочен за вторник (10 февруари) от 18:00 часа.
Ден по-късно са двубоите Ботев (Враца) – Арда и Лудогорец – Левски, а в четвъртък е пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.
Купа България 1/4-финали
10.02 /вторник/
ЦСКА Сф
–
ЦСКА 1948 Сф
18.00
11.02 /сряда/
Ботев Вр
–
Арда 1924 Кж
15.00
Лудогорец 1945 Рз
–
Левски Сф
18.00
12.02 /четвъртък/
Локомотив 1926 Пд
–
Ботев Пд
18.00
