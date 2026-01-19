Евгений Дикий: Идва най-трудният месец за Украйна, Москва трябва да остане без ток и отопление

За Украйна предстои най-трудният и студен месец, когато руснаците ще се опитат да извадят от строя всички подстанции около всяка украинска атомна електроцентрала (АЕЦ). Това заяви в ефира на Radio NV ветеранът от батальона „Айдар“ и военен наблюдател Евгений Дикий.

Той отбелязва, че забраната за удари срещу украинските АЕЦ е „удебелена червена линия“, която бившият президент на САЩ Джо Байдън начерта в началото на войната в Украйна, отбелязвайки, че ако руснаците ударят атомните електроцентрали, Западът ще го счита за използване на ядрени оръжия.

„Руснаците ясно чуха тази червена линия; те я помнят. Но говорим конкретно за ядрени съоръжения, удар срещу които може ефективно да доведе до нови Чернобилски аварии“, отбелязва Дикий.

Той също така подчертава, че никой не е споменал обикновените подстанции, през които електричеството от атомните електроцентрали се предава към мрежата.

„Няма нищо ново в това, че руснаците са се прицелили в тези подстанции. Те са правили това и преди – удряли са подстанциите, които предават електроенергия от АЕЦ към мрежата. И това създава ситуация, в която ние сами трябва да изключим работещите реактори, защото няма къде да вложим електроенергията, която те продължават да произвеждат“, казва той.

Дикий подчерта, че Русия сега ще се опита едновременно да изведе от строя всички подстанции, които предават електроенергия от украинските АЕЦ към мрежата.

„Колко успешни ще бъдат те? Въпросът е, от една страна, колко добре го планират, а от друга, колко добре нашите ВВС могат ефективно да му противодействат. Но руснаците ще го направят, не е нужно да си гадател, за да знаеш това. И това е краткосрочна перспектива, перспектива, която се случва точно сега“, посочва Дикий.

Според него прогнозите показват, че на Украйна й предстоят още няколко месеца студове.

„Но във всеки случай няма да са два или три месеца. Сега ще е месецът на най-силните студове, сега ще е пикът на това, а след това, във всеки случай, ще е пролет. И това е нещо, върху което руснаците нямат абсолютно никакъв контрол“, отбеляза той.

Дикий смята, че през този месец руснаците ще се опитат да изтръгнат максимума.

„Именно това е месецът, в който трябва да очакваме да се опитат да унищожат, ами буквално всички подстанции, по-специално да създадат наистина масивни пръстени от разрушени подстанции около всяка от нашите АЕЦ, които в момента ни доставят най-голямо количество електроенергия“, добави той.

Според него руснаците ще получат „месечен блекаут“, защото последващите удари върху енергийния сектор на Украйна ще бъдат някак по-лесни за понасяне.

„Целта им е да ни тероризират колкото е възможно повече този месец, така че да молим за капитулация. Е, наистина се надявам, че са оправили електропреносната мрежа и са уредили производството на дронове, но все още не разбират украинската психика, както не са я разбирали и преди“, отбеляза Дикий.

Той се надява украинците да имат здравословна, правилна реакция на този „руски геноцид“: омраза към врага, разбиране, че не могат да се поддават на исканията на руснаците, и симетричен отговор. Според него енергийната инфраструктура на Русия трябва да бъде деактивирана и така сибирският антициклон ще помогне на Украйна в по-суровия климат на Русия.

„И ние също трябва да използваме този изключително студен месец, за да гарантираме, че руснаците сами ще усетят, че това е наистина сериозна война, че всяка игра може да се играе от двама и че те са отговорни за действията на своя Владимир Владимирович, че заради действията на Путин е студено и тъмно не само в Киев, но и в Москва“, отбеляза Дикий.