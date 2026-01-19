Фармацевти с предупреждение: Законът срещу спекулата може да доведе до недостиг на лекарства

Съществува реален риск част от лекарствата без рецепта да изчезнат от аптечната мрежа, ако бъдат приети предложените промени в т.нар. закон „Антиспекула“. За това алармират от Българския фармацевтичен съюз, като предупреждават, че новите правила ще принудят аптеките да продават медикаменти на загуба.

- Реклама -

Притесненията са свързани с текстове, които предвиждат връщане на цените на лекарствата към нивата им от 2 декември 2024 г. По думите на фармацевтите много аптеки вече са закупили лекарства без рецепта на по-високи цени и при евентуално влизане в сила на закона ще бъдат принудени да ги продават под себестойност.

По данни на бранша около една трета от медикаментите без рецепта са поскъпнали през последната година, като увеличенията са били официално одобрени от държавата чрез Националния съвет по цени и реимбурсация. Става дума за над 500 лекарствени продукта.

„Няма как в днешно време някой да работи на загуба. Ако аптеките бъдат принудени да продават на по-ниски цени от тези, на които са закупили лекарствата, те просто ще спрат да ги отпускат“, заяви председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.

Според него това ще доведе до спиране на доставките от търговците на едро и до реален недостиг за пациентите. Маринов подчерта, че всички увеличения на цените са били направени със знанието и разрешението на държавата, а предложените законови промени определи като популистки и неприложими на практика.

От съсловната организация напомнят, че лекарствата без рецепта обхващат широк спектър от продукти – от медикаменти за настинка и температура до болкоуспокояващи и антипиретици, които се използват ежедневно от хиляди хора.

Аптекари потвърждават, че вече разполагат със значителни наличности от такива медикаменти.

„Ако законът бъде приет, ще бъдем принудени да спрем продажбата им, защото загубите ще са сериозни“, коментира фармацевтът Стефан Минков.

От Българския фармацевтичен съюз настояват законопроектът да не бъде приеман на второ четене и подчертават, че при всяка промяна, засягаща лекарства, аптеки и фармацевти, задължително трябва да бъде търсено становището на бранша.

Сред предложенията на съсловната организация е въвеждане на пределни цени не само за пациентите, но и за търговците на едро, така че аптеките да имат икономически стимул да поддържат наличности и пациентите да не останат без достъп до основни лекарства.