      понеделник, 19.01.26
          Фатален пътен инцидент в Пловдивско взе човешки живот

          19 януари 2026 | 10:15
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Мъж е загинал след удар в предпазна ограда, съобщава Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал около 13:00 часа в участъка между Карлово и Сопот, показва интерактивната карта за пътни злополуки на Министерството на вътрешните работи.

          Баща и дъщеря загинаха при челен удар край Ловеч, шофьорът на камиона избяга Баща и дъщеря загинаха при челен удар край Ловеч, шофьорът на камиона избяга

          По първоначална информация няма други участници в катастрофата, както и няма други пострадали или ранени. Превозното средство се е ударило самостоятелно в пътната инфраструктура.

          Към момента причините за инцидента се изясняват, като все още няма данни за възрастта на водача. По случая се води проверка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          След нападението в Павликени: остър сигнал от лекарските асистенти и фелдшерите

          Дамяна Караджова -
          Само в рамките на четири дни това е второто нападение над фелдшер от ЦСМП – Велико Търново, а за по-малко от месец
          Култура

          За първи път в България: „Кадифеният" глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

          Никола Павлов -
          „Кадифеният" глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.Вратите...
          Политика

          НОВ СЛУХ: В сряда Радев подава оставка и обявява служебното правителство?

          Никола Павлов -
          В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за...
