Фатален пътен инцидент в Пловдивско взе човешки живот

Мъж е загинал след удар в предпазна ограда, съобщава Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал около 13:00 часа в участъка между Карлово и Сопот, показва интерактивната карта за пътни злополуки на Министерството на вътрешните работи.

По първоначална информация няма други участници в катастрофата, както и няма други пострадали или ранени. Превозното средство се е ударило самостоятелно в пътната инфраструктура.

Към момента причините за инцидента се изясняват, като все още няма данни за възрастта на водача. По случая се води проверка.