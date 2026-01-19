Френският премиер ще прокара бюджета без гласуване, призна „частичен провал“

19 януари 2026 | 20:33
Френският премиер Себастиен Лекорню заяви, че „със съжаление“ ще прокара държавния бюджет през парламента без гласуване, определяйки решението като „частичен провал“.
В резултат на този ход премиерът рискува да се изправи пред вот на недоверие, но разчита на подкрепата на ключова колебаеща се парламентарна група в долната камара, за да запази управлението си.
