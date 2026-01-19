Френският премиер ще прокара бюджета без гласуване, призна „частичен провал“

Френският премиер Себастиен Лекорню заяви, че „със съжаление“ ще прокара държавния бюджет през парламента без гласуване, определяйки решението като „частичен провал“.

„Това е частичен успех, частичен провал", каза Лекорню, като призна, че изпитва „известна доза съжаление и малко горчивина", след като бюджетните преговори са стигнали до задънена улица.

В резултат на този ход премиерът рискува да се изправи пред вот на недоверие, но разчита на подкрепата на ключова колебаеща се парламентарна група в долната камара, за да запази управлението си.