      понеделник, 19.01.26
          Френският премиер ще прокара бюджета без гласуване, призна „частичен провал“

          19 януари 2026 | 20:33 100
          Себастиан Льокорню
          Снимка: БГНЕС
          Френският премиер Себастиен Лекорню заяви, че „със съжаление“ ще прокара държавния бюджет през парламента без гласуване, определяйки решението като „частичен провал“.

          „Това е частичен успех, частичен провал“, каза Лекорню, като призна, че изпитва „известна доза съжаление и малко горчивина“, след като бюджетните преговори са стигнали до задънена улица.

          В резултат на този ход премиерът рискува да се изправи пред вот на недоверие, но разчита на подкрепата на ключова колебаеща се парламентарна група в долната камара, за да запази управлението си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Трифонов приветства Румен Радев на политическия терен

          Красимир Попов -
          Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов приветства Румен Радев с „добре дошъл“ на политическия терен в България, минути след като Радев обяви, че...
          Политика

          Борисов: Радев се държи като партиен лидер

          Никола Павлов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини текущия президент на Америка Доналд Тръмп? — не, тук е българският президент — президента Румен Радев, че се...
          Инциденти

          Трагедията в Испания: Синдикати са предупреждавали още през август, че участъкът е опасен

          Никола Павлов -
          Синдикатът на испанските машинисти е изпратил още през август писмо до железопътния оператор АДИФ (ADIF) с предупреждение за сериозно износване на високоскоростни жп линии,...
