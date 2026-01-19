НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          FT: Фокусът на вниманието в Давос се премества от Украйна към Гренландия

          19 януари 2026 | 15:15 230
          Гренландия
          Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Съветници по националната сигурност на западните лидери се срещат в понеделник следобед в Давос, където от 19 до 23 януари се провежда Световният икономически форум. Първоначално е било планирано дискусиите да се фокусират върху Украйна и прекратяването на войната, но плановете са преразгледани, за да се даде време за обсъждане на ситуацията около Гренландия, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Отбелязва се, че Европа обмисля налагането на 93 милиарда евро тарифи на САЩ и ограничаване на достъпа на американски компании до пазара на ЕС поради заплахите от президента Доналд Тръмп. Той планира да наложи тарифи на съюзници, които не подкрепят идеята му за поставяне на Гренландия под контрол на САЩ. Европейските представители се надяват, че ответните мерки ще увеличат двупартийния натиск върху Тръмп и ще го принудят да отстъпи.

          Както отбелязва FT, европейският ход „бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия“. Официални лица казват, че ответните мерки са предназначени да дадат на европейските лидери лостове за влияние по време на срещите с президента на САЩ в Давос, на които Тръмп планира да присъства в сряда и четвъртък.

          „Това вече е ситуация, която вече не позволява компромис, защото не можем да предадем Гренландия“, казва един европейски служител.

          Съветници по националната сигурност на западните лидери се срещат в понеделник следобед в Давос, където от 19 до 23 януари се провежда Световният икономически форум. Първоначално е било планирано дискусиите да се фокусират върху Украйна и прекратяването на войната, но плановете са преразгледани, за да се даде време за обсъждане на ситуацията около Гренландия, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Отбелязва се, че Европа обмисля налагането на 93 милиарда евро тарифи на САЩ и ограничаване на достъпа на американски компании до пазара на ЕС поради заплахите от президента Доналд Тръмп. Той планира да наложи тарифи на съюзници, които не подкрепят идеята му за поставяне на Гренландия под контрол на САЩ. Европейските представители се надяват, че ответните мерки ще увеличат двупартийния натиск върху Тръмп и ще го принудят да отстъпи.

          Както отбелязва FT, европейският ход „бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия“. Официални лица казват, че ответните мерки са предназначени да дадат на европейските лидери лостове за влияние по време на срещите с президента на САЩ в Давос, на които Тръмп планира да присъства в сряда и четвъртък.

          „Това вече е ситуация, която вече не позволява компромис, защото не можем да предадем Гренландия“, казва един европейски служител.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Екип Евроком -
          След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината...
          Европа

          Bloomberg: Дания отказа участие на форума в Давос заради присъствието на Тръмп

          Иван Христов -
          Дания е решила да не изпраща свои представители на Световния икономически форум в Давос, където ще присъства предявилия претенции към Гренландия президент на САЩ...
          Свят

          Йенс Столтенберг: САЩ може да излязат от НАТО

          Иван Христов -
          САЩ може да излязат от НАТО, ако Вашингтон реши да вземе под контрол Гренландия. Това заяви бившият генерален секретар на Алианса Йенс Столтенберг в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions