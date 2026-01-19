FT: Фокусът на вниманието в Давос се премества от Украйна към Гренландия

Съветници по националната сигурност на западните лидери се срещат в понеделник следобед в Давос, където от 19 до 23 януари се провежда Световният икономически форум. Първоначално е било планирано дискусиите да се фокусират върху Украйна и прекратяването на войната, но плановете са преразгледани, за да се даде време за обсъждане на ситуацията около Гренландия, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

Отбелязва се, че Европа обмисля налагането на 93 милиарда евро тарифи на САЩ и ограничаване на достъпа на американски компании до пазара на ЕС поради заплахите от президента Доналд Тръмп. Той планира да наложи тарифи на съюзници, които не подкрепят идеята му за поставяне на Гренландия под контрол на САЩ. Европейските представители се надяват, че ответните мерки ще увеличат двупартийния натиск върху Тръмп и ще го принудят да отстъпи.

Както отбелязва FT, европейският ход „бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия“. Официални лица казват, че ответните мерки са предназначени да дадат на европейските лидери лостове за влияние по време на срещите с президента на САЩ в Давос, на които Тръмп планира да присъства в сряда и четвъртък.

„Това вече е ситуация, която вече не позволява компромис, защото не можем да предадем Гренландия“, казва един европейски служител.