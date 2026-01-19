НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Години след „Фукушима“: технически проблем спря рестарта на най-голямата АЕЦ в света

          19 януари 2026 | 11:08 230
          Хмелницка АЕЦ
          Хмелницка АЕЦ
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на реактор в ядрената електроцентрала „Кашивазаки-Карива“, най-голямата електроцентрала в света. Причината е неизправност в алармената система за контрол на управляващите прътове, установена по време на тест през уикенда, съобщава The Guardian. По информация на компанията се очаква реакторът да заработи в следващите дни.

          - Реклама -

          Най-голямата атомна електроцентрала в света разполага със седем реактора и има потенциален капацитет от 8,2 гигавата, достатъчен за снабдяването на милиони домакинства. Всички реактори са спрени от 2012 г., след като блок №6 е влязъл в планов технически преглед.

          След Фукушима: Япония се готви да върне в експлоатация най-голямата атомна централа в света След Фукушима: Япония се готви да върне в експлоатация най-голямата атомна централа в света

          Рестартът на реактор №6 би могъл да увеличи доставките на електроенергия за района на Токио с около 2% и се разглежда като ключов елемент от стратегията на Япония за завръщане към ядрената енергия. Правителството вижда в този ход инструмент за намаляване на въглеродните емисии и подсилване на енергийната сигурност на страната.

          Въпреки това жителите в радиус от 30 километра около централата изразяват сериозни опасения. Те поставят под съмнение безопасността на реакторите след земетресението с магнитуд 6,8 през 2007 г., както и след инциденти с пожари в трансформатори.

          „Преди се казваше, че ядрената енергия е необходима, безопасна и евтина… Сега знаем, че това е била илюзия.“
          — Казуюки Такемото, член на съвета на село Карива

          От TEPCO твърдят, че са извлекли поуки от аварията във „Фукушима“ и са инвестирали значителни средства в модернизация на защитните системи – включително морски защитни стени, водонепроницаеми врати, мобилни дизелови генератори и усъвършенствани филтри за радиоактивни материали. Компанията е поела ангажимент за инвестиция от 100 милиарда йени в префектура Ниигата през следващите 10 години, с цел да спечели доверието на местните общности.

          „Основната цел на ядрения бизнес е осигуряването на безопасност преди всичко, а разбирането на местните жители е предпоставка.“
          — Тацуя Матоба, говорител на TEPCO

          Въпреки тези уверения, социологическите проучвания показват, че над 60% от жителите в близост до централата не смятат, че условията за рестарт са безопасни.

          Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на реактор в ядрената електроцентрала „Кашивазаки-Карива“, най-голямата електроцентрала в света. Причината е неизправност в алармената система за контрол на управляващите прътове, установена по време на тест през уикенда, съобщава The Guardian. По информация на компанията се очаква реакторът да заработи в следващите дни.

          - Реклама -

          Най-голямата атомна електроцентрала в света разполага със седем реактора и има потенциален капацитет от 8,2 гигавата, достатъчен за снабдяването на милиони домакинства. Всички реактори са спрени от 2012 г., след като блок №6 е влязъл в планов технически преглед.

          След Фукушима: Япония се готви да върне в експлоатация най-голямата атомна централа в света След Фукушима: Япония се готви да върне в експлоатация най-голямата атомна централа в света

          Рестартът на реактор №6 би могъл да увеличи доставките на електроенергия за района на Токио с около 2% и се разглежда като ключов елемент от стратегията на Япония за завръщане към ядрената енергия. Правителството вижда в този ход инструмент за намаляване на въглеродните емисии и подсилване на енергийната сигурност на страната.

          Въпреки това жителите в радиус от 30 километра около централата изразяват сериозни опасения. Те поставят под съмнение безопасността на реакторите след земетресението с магнитуд 6,8 през 2007 г., както и след инциденти с пожари в трансформатори.

          „Преди се казваше, че ядрената енергия е необходима, безопасна и евтина… Сега знаем, че това е била илюзия.“
          — Казуюки Такемото, член на съвета на село Карива

          От TEPCO твърдят, че са извлекли поуки от аварията във „Фукушима“ и са инвестирали значителни средства в модернизация на защитните системи – включително морски защитни стени, водонепроницаеми врати, мобилни дизелови генератори и усъвършенствани филтри за радиоактивни материали. Компанията е поела ангажимент за инвестиция от 100 милиарда йени в префектура Ниигата през следващите 10 години, с цел да спечели доверието на местните общности.

          „Основната цел на ядрения бизнес е осигуряването на безопасност преди всичко, а разбирането на местните жители е предпоставка.“
          — Тацуя Матоба, говорител на TEPCO

          Въпреки тези уверения, социологическите проучвания показват, че над 60% от жителите в близост до централата не смятат, че условията за рестарт са безопасни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кирил Дмитриев: ЕС капитулира бързо за Гренландия

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, изрази мнение, че капитулацията на ЕС е била...
          Култура

          За първи път в България: „Кадифеният“ глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

          Никола Павлов -
          „Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.Вратите...
          Политика

          НОВ СЛУХ: В сряда Радев подава оставка и обявява служебното правителство?

          Никола Павлов -
          В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions