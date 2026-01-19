Години след „Фукушима“: технически проблем спря рестарта на най-голямата АЕЦ в света

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на реактор в ядрената електроцентрала „Кашивазаки-Карива“, най-голямата електроцентрала в света. Причината е неизправност в алармената система за контрол на управляващите прътове, установена по време на тест през уикенда, съобщава The Guardian. По информация на компанията се очаква реакторът да заработи в следващите дни.

Най-голямата атомна електроцентрала в света разполага със седем реактора и има потенциален капацитет от 8,2 гигавата, достатъчен за снабдяването на милиони домакинства. Всички реактори са спрени от 2012 г., след като блок №6 е влязъл в планов технически преглед.

Рестартът на реактор №6 би могъл да увеличи доставките на електроенергия за района на Токио с около 2% и се разглежда като ключов елемент от стратегията на Япония за завръщане към ядрената енергия. Правителството вижда в този ход инструмент за намаляване на въглеродните емисии и подсилване на енергийната сигурност на страната.

Въпреки това жителите в радиус от 30 километра около централата изразяват сериозни опасения. Те поставят под съмнение безопасността на реакторите след земетресението с магнитуд 6,8 през 2007 г., както и след инциденти с пожари в трансформатори.

„Преди се казваше, че ядрената енергия е необходима, безопасна и евтина… Сега знаем, че това е била илюзия.“

— Казуюки Такемото, член на съвета на село Карива

От TEPCO твърдят, че са извлекли поуки от аварията във „Фукушима“ и са инвестирали значителни средства в модернизация на защитните системи – включително морски защитни стени, водонепроницаеми врати, мобилни дизелови генератори и усъвършенствани филтри за радиоактивни материали. Компанията е поела ангажимент за инвестиция от 100 милиарда йени в префектура Ниигата през следващите 10 години, с цел да спечели доверието на местните общности.

„Основната цел на ядрения бизнес е осигуряването на безопасност преди всичко, а разбирането на местните жители е предпоставка.“

— Тацуя Матоба, говорител на TEPCO

Въпреки тези уверения, социологическите проучвания показват, че над 60% от жителите в близост до централата не смятат, че условията за рестарт са безопасни.