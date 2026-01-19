Грипът затвори училищата в Добрич: учениците преминават онлайн

От днес учениците в Добрич преминават на дистанционно обучение, а в областта влизат в сила и допълнителни противоепидемични мерки заради рязкото нарастване на случаите на грип.

Решението беше взето в четвъртък от Областния оперативен щаб, след като стана ясно, че само за една седмица броят на заболелите се е удвоил – от 7% на 14%.

Сред въведените мерки са още ограничаване на свижданията в лечебните заведения, стриктен филтър на пациентите в болниците, както и препоръка за носене на предпазни маски на определени обществени места.

Днес се очаква Националният център по заразни и паразитни болести да обобщи актуалните данни за разпространението на грипа в страната. На тяхна база и други областни щабове, включително в региони като Бургас, ще преценят дали е необходимо въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.