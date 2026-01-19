Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия

Втора област в страната вече е в грипна епидемия. След Варна и област Добрич въвежда противоепидемични мерки, като учениците преминават към дистанционно обучение.

- Реклама -

За периода на епидемията са преустановени свижданията в болници и социални домове, както и профилактичните прегледи и задължителните имунизации при личните лекари.

В предепидемична обстановка остават областите Ямбол, Бургас и Силистра, където броят на заболелите все още е висок. Във Варна грипната епидемия е в сила до 20 януари.

Към момента не се очаква днес да бъде обявена грипна епидемия в Бургас, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Въпреки това броят на болните остава значителен. В най-голямата болница в региона, в единственото инфекциозно отделение, са настанени пациенти с усложнения след грип.

По думите на д-р Иван Йотов, началник на инфекциозното отделение, профилът на пациентите е предимно деца. В момента в отделението се лекуват около 16 пациенти, като възрастните са по-малко. При децата най-често се наблюдават усложнения като ларингит, пневмония и бронхит.

„Своевременното започване на противовирусна терапия има значителен ефект за предотвратяване на усложненията“, обясни пред bTV д-р Йотов.

Той подчерта, че ваксинацията значително намалява риска от тежко протичане на заболяването. По думите му съществуват два вида ваксини – назална и инжекционна, като по-големите деца могат да бъдат имунизирани с инжекционната.

Според специалиста има и ваксинирани възрастни пациенти, при които са се появили усложнения, но заболяването е протекло по-леко и симптомите са били бързо овладени. Най-тежките случаи са при възрастни хора с придружаващи заболявания.

„Тази година вирусът е изключително агресивен и мутирал, като много бързо засяга белите дробове, особено при децата“, посочи още д-р Йотов.

„Тази година вирусът е изключително агресивен и мутирал, като много бързо засяга белите дробове, особено при децата“, посочи още д-р Йотов.По думите му имунизацията и навременното лечение с противовирусни препарати като „Тамифлу“ остават най-сигурният начин за предпазване от тежки усложнения.

Очаква се в следващите дни в Бургас да заседава противоепидемичният щаб, който ще реши дали и областта ще бъде официално обявена в грипна епидемия.