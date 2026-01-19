НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Гьозтепе надви Ризеспор с 3:1

          С тази победа отборът на Мъри Стоилов събра 35 точки и се утвърди на 4-ото място в класирането

          19 януари 2026 | 21:51
          Сподели
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна трета поредна победа в турското първенство, след като надви Ризеспор като домакин с 3:1 в среща от 18-ия кръг.

          Новатус Мироши даде аванс на Гьозтепе в 39-аа минута от мача на стадион “Гюрсел Аксел”. Гостите от Ризе изравниха от дузпа чрез Казим Лачи след час игра, но домакините си върнаха аванса още в 63-ата минута, когато се разписа Арда Куртулан.

          В 67-ата минута бившият защитник на ЦСКА 1948 – Елитон, получи жълт картон и по този начин ще пропусне следващия мач на Гьозтепе, който си гарантира успеха над Ризеспор след гол на Ефкан Бекироглу 8 минути преди края на редовното време.

          С тази победа отборът на Мъри Стоилов събра 35 точки и се утвърди на 4-ото място в класирането, докато Ризеспор, за който цял мач изигра бившият нападател на ЦСКА – Али Соу, е 12-и с 18 точки.

