Гьозтепе надви Ризеспор с 3:1

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна трета поредна победа в турското първенство, след като надви Ризеспор като домакин с 3:1 в среща от 18-ия кръг.

- Реклама -

Новатус Мироши даде аванс на Гьозтепе в 39-аа минута от мача на стадион “Гюрсел Аксел”. Гостите от Ризе изравниха от дузпа чрез Казим Лачи след час игра, но домакините си върнаха аванса още в 63-ата минута, когато се разписа Арда Куртулан.

В 67-ата минута бившият защитник на ЦСКА 1948 – Елитон, получи жълт картон и по този начин ще пропусне следващия мач на Гьозтепе, който си гарантира успеха над Ризеспор след гол на Ефкан Бекироглу 8 минути преди края на редовното време.

С тази победа отборът на Мъри Стоилов събра 35 точки и се утвърди на 4-ото място в класирането, докато Ризеспор, за който цял мач изигра бившият нападател на ЦСКА – Али Соу, е 12-и с 18 точки.