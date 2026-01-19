НА ЖИВО
          Хванаха 700 кг марихуана на ГКПП „Лесово“

          19 януари 2026 | 10:33
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Близо 700 килограма марихуана са установени при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на митнически пункт „Лесово“, съобщиха от полицията.

          Наркотичното вещество е било предварително пакетирано и укрито в специално изграден тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция. Откритието е направено в хода на съвместни действия на ГДБОП и Агенция „Митници“, насочени срещу международния наркотрафик.

          По случая предстои официален брифинг, на който подробности ще дадат прокурор Дойчин Дойчев – изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, старши комисар Емил Борисов – заместник-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“, както и Илия Илиев – началник на митнически пункт „Лесово“.

