Илия Проданов за Меркосур: Евтините южноамерикански продукти ще поставят европейските производители пред нелоялна конкуренция

Евтините южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа и ще поставят европейските производители в условия на нелоялна конкуренция заради споразумението Меркосур. Това предупреди в „Денят започва“ Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

„Когато коментираме темата Меркосур (бел. ред. членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), на първо място винаги се изкарва темата „свободна търговия“. Но всъщност, погледнато от гледна точка на земеделието, споразумението Европа-Меркосур не е свободна търговия, а е нелоялна конкуренция. Защо е нелоялна конкуренция? Защото европейските производители произвеждаме нашата продукция при съвсем друга себестойност, заради съвсем други изисквания – и екологични, и административни, и социални, и условия на труд.

Условията на труд в Европа, знаете, са много завишени, екологичните изисквания в Европа са много завишени, продуктите за растителна защита, които ние имаме право да използваме, са силно ограничени. Да не говорим за безумната въглеродна такса върху торовете, която се наложи от 1 януари. Тя повиши цената на торовете в Европа с около 150 евро на тон. Само за пример ще дам, че в момента най-масовият азотен тор в Европа е на цена около 800 лева или около 400 евро на тон. Същият този тор, извън страните от Европейския съюз, е около 150-180 долара“, обясни Проданов.

Всичко това означава, че себестойността на произвежданите стоки в страните от Меркосур, които ще се търгуват на Стария континент, ще бъде много по-ниска от същите продукти, предлагани от европейски производители.

„Големият проблем и по-скоро голямото неразбиране от страна на Европа е, че нашата цел не бива да бъде само намирането на пазари, а свалянето на нашите себестойности, защото себестойността на всички продукти в Европа е безумна“, допълни Проданов.

Като причина той посочи изискванията по зелената сделка, която се прилага само в Европа. По думите му, това е довело до там Европа да стане един остров на висока себестойност, който е абсолютно неконкурентен по цял свят.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите даде конкретни примери.

„Самият мащаб на производство в Южна Америка е огромен. Южна Америка и страните от Меркосур само са 66 пъти по-голям производител на соя от Европа. Дали ще отиде в Китай или ще дойде в Европа – вече е въпрос на разделение на тази стока и количество. Китай много умело увеличава производството си и южноамериканските страни много добре знаят, че няма да имат този сигурен пазар в Китай, какъвто имаха последните 20 години и на царевица, и на соя.

Другият голям проблем е всъщност това, че не само тези продукти, а производните от тях ще дойдат в Европа, както и месо, и мед и други продукти, които пък ще навредят на съседни наши производства, като говеждото месо и това ще повлияе и на консумацията на нашите производства“, посочи Илия Проданов.

Проданов е категоричен, че гласът на земеделците в Европа не е чут. „Напълно ясно е защо се стигна до подписване на това споразумение. Геополитическият натиск върху Европейския съюз е огромен. Но темата земеделие не беше докрай изчистена и продължава да не е изчистена. И най-лошото е, че не е и комуникирана и продължава да не се комуникира нито на национално, нито на европейско ниво. Гласът на земеделските производители просто не се е чува и това е видно и от протестите в цяла Европа“, каза още той.

Водещото министерство по темата Меркосур у нас не е Министерство на земеделието от страна на България, а е Министерство на икономиката, коментира Проданов.

„Министерството на икономиката сме го търсили няколко пъти за последните 6 месеца. Нямаме никакъв отговор оттам. Също така сме потърсили и евродепутатите ни, и премиерът“, отбеляза Илия Проданов.