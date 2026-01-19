Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия

19 януари 2026 | 03:06
Крал Фелипе VI и кралица Летиция заявиха, че следят „с голяма загриженост“ новините за тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при която загинаха 21 пътници, а десетки други бяха ранени.
Катастрофата предизвика широк обществен отзвук в страната, като спасителните служби и властите продължават работата на място, а разследването на причините за инцидента е в ход.
