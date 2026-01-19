НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия

          19 януари 2026 | 03:06 110
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Крал Фелипе VI и кралица Летиция заявиха, че следят „с голяма загриженост“ новините за тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при която загинаха 21 пътници, а десетки други бяха ранени.

          „Следим с голяма загриженост сериозния инцидент между два високоскоростни влака в Адамуз“, написа испанският кралски дворец в социалната мрежа X.

          „Изказваме най-искрените си съболезнования на роднините и близките на загиналите, както и нашата любов и пожелания за бързо възстановяване на ранените“, добавиха от двореца.

          - Реклама -

          Катастрофата предизвика широк обществен отзвук в страната, като спасителните служби и властите продължават работата на място, а разследването на причините за инцидента е в ход.

          Крал Фелипе VI и кралица Летиция заявиха, че следят „с голяма загриженост“ новините за тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при която загинаха 21 пътници, а десетки други бяха ранени.

          „Следим с голяма загриженост сериозния инцидент между два високоскоростни влака в Адамуз“, написа испанският кралски дворец в социалната мрежа X.

          „Изказваме най-искрените си съболезнования на роднините и близките на загиналите, както и нашата любов и пожелания за бързо възстановяване на ранените“, добавиха от двореца.

          - Реклама -

          Катастрофата предизвика широк обществен отзвук в страната, като спасителните служби и властите продължават работата на място, а разследването на причините за инцидента е в ход.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Социалистът Антонио Хосе Сегуро печели първия тур в Португалия, балотаж с крайната десница на 8 февруари

          Красимир Попов -
          Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро спечели първия тур на президентските избори в Португалия и ще се изправи срещу крайнодесния кандидат Андре Вентура на втория...
          Инциденти

          Най-малко 21 загинали и над 70 ранени при сблъсък на високоскоростни влакове в Южна Испания – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Най-малко 21 души загинаха, а над 70 бяха ранени при тежка железопътна катастрофа в Южна Испания, след като два високоскоростни влака, превозващи стотици пътници,...
          Политика

          Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия

          Красимир Попов -
          Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия, показват два екзитпола, поръчани от местна телевизия. Крайнодесният кандидат Андре Вентура,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions