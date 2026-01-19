Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия

Крал Фелипе VI и кралица Летиция заявиха, че следят „с голяма загриженост“ новините за тежката влакова катастрофа в Южна Испания, при която загинаха 21 пътници, а десетки други бяха ранени.

„Следим с голяма загриженост сериозния инцидент между два високоскоростни влака в Адамуз“, написа испанският кралски дворец в социалната мрежа X.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на роднините и близките на загиналите, както и нашата любов и пожелания за бързо възстановяване на ранените", добавиха от двореца.

Катастрофата предизвика широк обществен отзвук в страната, като спасителните служби и властите продължават работата на място, а разследването на причините за инцидента е в ход.