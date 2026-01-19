След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината за предстоящото пускане на трафика по стратегическото трасе бе потвърдена официално от областния управител на Смолян Захари Сираков.

Събитието бележи ключов етап в развитието на трансграничното сътрудничество между България и Гърция, като се очаква новият пункт да облекчи значително трафика и да създаде нови икономически възможности за родопския регион.

Официалната церемония по откриването на пътната връзка към южната ни съседка се организира от гръцките партньори от област Източна Македония и Тракия. Предвидено е събитието да се проведе утре в сутрешните часове, като властите изразяват надежда, че реалното преминаване на граждани ще стартира малко след протоколната част.

По време на пресконференцията областният управител на Смолян уточни детайлите около организацията и графика на откриването.

Захари Сираков – областен управител на Смолян, заяви:

„Утре от 10.45 ч. от страна на областния управител на Източна Македония и Тракия ще проведат и ще организират процедурата по откриването на пътната отсечка, като в тази връзка и във връзка с шенгенските разпоредби надяваме се утре на обяд да може гражданите на България и Гърция да преминават свободно през Беломорския проход.“

С пускането на пункта се очаква съществено намаляване на разстоянията и времето за пътуване между Родопите и Северна Гърция, което е дългогодишна мечта на жителите от двете страни на границата.

Отварянето на пункта бе сред приоритетите на активиста Тодор Батков-младши. Любопитното е, че местната власт го изолира от официалната церемония, което навежда на мисълта, че институциите искат да си направят собствен пиар, изолирайки обществената инициатива. Ето какво сподели той във Фейсбук: