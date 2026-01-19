ISW: Русия се опитва да раздели енергийната система на Украйна на „острови“

Базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) предупреждава, че Русия се опитва да раздели енергийната система на Украйна на „енергийни острови“, откъснати от системите за производство, доставка и пренос на електроенергия на страната, предава УНИАН.

„Руските войски нанасят удари по украинската енергийна мрежа, опитвайки се да я разделят на две по ос изток-запад“, се отбелязва в доклада.

По този начин врагът се опитва да създаде условия за локализирани прекъсвания на електрозахранването.

Експертите отбелязаха и доклад на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), че Русия обмисля удари по подстанции на атомни електроцентрали.

„Русия се стреми да изключи атомните електроцентрали от украинската енергийна мрежа, оставяйки украинските цивилни без електричество и отопление“, предупреждава украинското разузнаване.

В този контекст анализаторите, позовавайки се на изявление на президента Володимир Зеленски, отбелязват, че Украйна се нуждае от приблизително 18 гигавата електроенергия, за да задоволи вътрешното зимно потребление, но електроцентралите в момента могат да произвеждат само 11 гигавата – „цифра, която вероятно ще намалее значително, ако руските удари извадят от строя една или повече украински атомни електроцентрали от мрежата“.

Експертите добавят, че предвид продължаващите атаки на Русия срещу електропреносната мрежа, Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси, като се има предвид, че руските удари „скоро биха могли да бъдат насочени към атомни електроцентрали в разгара на зимата“.