Иван Христанов  за Евроком: Радев ще е в парламента.  Ще се обяви война на хората срещу парите

Ще се разместят политическите пластове. Радев ще влезе в парламента и цялата му кампания ще е под надслов „Борба с корупцията“. Това каза пред Евроком лидерът на партия „Единение“ Иван Христанов по повод очакваното обръщение на президента тази вечер в 19 ч. Той сподели пред екипа ни още:

Румен Радев няма да иска да прави разединителна кампания. Няма да иска да си играе с руско-украинския наратив. Това ще бъде разказа и на ПП-ДБ, МЕЧ и Величие. Това е пиар. Кампанията ще мине под това, хората да се чудят кой е просто пиар магьосник, но няма успехи в борбата с корупцията. И кои вършат работа. В този контекст ще бъде обявена война на хората срещу парите. Хората, които водят истинската борба с корупцията, срещу тези, които плащат милиони в социалните медии, за да твърдят, че водят борба с корупцията, но нямат нито един успех.

Единствената база за партньорство с бъдеща партия на Румен Радев е кой какво е свършил. От 7 служебни кабинети, голяма част в тях, са негови лични кадри. Те работеха за схеми на ГЕРБ и ДПС. В този контекст ние не виждаме дори наченки на борба с корупцията. Виждаме само приказки. Всички спрягат „Боташ“, но неговите министри в земеделието, екологията, енергетиката, имат трагично представяне. Всъщност те играеха с корупционерите, а не се бореха с тях.