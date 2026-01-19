Ивайло Мирчев: Няма да преговаряме извън ясните репери – срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа

Лидерът на Демократична България Ивайло Мирчев коментира оставката на Румен Радев, като заяви, че въпросът дали ще има преговори с него след влизането му в партийната политика ще бъде задаван постоянно, но позицията на ДБ е категорична.
Мирчев подчерта, че Демократична България е на този терен от самото начало, без отклонения, дори когато това е имало политическа цена.
По думите му днешната задача е ясна – освобождаване на институциите и твърдо позициониране на България в сърцевината на ЕС, със силно участие в ЕС и НАТО.
Той очерта два ключови репера, които определят всякакви разговори за управление: ясна позиция срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътна принадлежност към Европа.
Мирчев описа визията си за по-бърза и конкурентна Европа, с по-малко бюрокрация, по-силни отбранителни способности и сигурни енергийни ресурси, която реагира единно срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата.
Той подчерта, че ДБ е предвидима формация, без компромиси с националния интерес и геополитическата ориентация, с антикорупционна и икономическа програма като основа на европейското бъдеще на страната.
В заключение Мирчев заяви, че коалицията не предлага лесни или популистки решения, нито бяга от отговорност чрез референдуми, а настоява за реформи, политическа воля и поемане на отговорност.
