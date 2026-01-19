НА ЖИВО
          Ивайло Мирчев: Няма да преговаряме извън ясните репери – срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа

          19 януари 2026 | 21:18 619
          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на Демократична България Ивайло Мирчев коментира оставката на Румен Радев, като заяви, че въпросът дали ще има преговори с него след влизането му в партийната политика ще бъде задаван постоянно, но позицията на ДБ е категорична.

          „Непрекъснато ще ни питат: ‘Ще преговаряте ли с Радев, след като слиза на терена?’ Нека кажа ясно: стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела ‘Пеевски–Борисов’, за честни избори и за силна България в силна Европа.“

          Мирчев подчерта, че Демократична България е на този терен от самото начало, без отклонения, дори когато това е имало политическа цена.

          „Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена.“

          По думите му днешната задача е яснаосвобождаване на институциите и твърдо позициониране на България в сърцевината на ЕС, със силно участие в ЕС и НАТО.

          „България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката ‘великите сили’.“

          Той очерта два ключови репера, които определят всякакви разговори за управление:
          ясна позиция срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътна принадлежност към Европа.

          Мирчев описа визията си за по-бърза и конкурентна Европа, с по-малко бюрокрация, по-силни отбранителни способности и сигурни енергийни ресурси, която реагира единно срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата.

          „Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове.“

          Той подчерта, че ДБ е предвидима формация, без компромиси с националния интерес и геополитическата ориентация, с антикорупционна и икономическа програма като основа на европейското бъдеще на страната.

          „Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект.“

          В заключение Мирчев заяви, че коалицията не предлага лесни или популистки решения, нито бяга от отговорност чрез референдуми, а настоява за реформи, политическа воля и поемане на отговорност.

          „Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела ‘Пеевски–Борисов’, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите.“

          „Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: силна България в силна Европа!“

