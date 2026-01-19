НА ЖИВО
          Изкачихме се в ранглистата на ФИФА

          Вече сме 87-и с актив от 1272.19 точки

          19 януари 2026 | 21:38
          Сподели
          Националният отбор на България по футбол се изкачи с една позиция в обновената ранглиста на ФИФА за месец януари.

          „Трикольорите“, които не са играли мачове след победата над Грузия на 18 ноември, вече са на 87-мо място в света с актив от 1272.19 точки.

          Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки. 

          На пета позиция е националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който води пред Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Мароко се изкачи на осмо място със 1736.57, а в подреждането следват Белгия със 1730.71 и Германия със 1724.15 точки.

          Спорт

          Гьозтепе надви Ризеспор с 3:1

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна трета поредна победа в турското първенство, след като надви Ризеспор като домакин с 3:1 в среща от 18-ия...
          Спорт

          Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

          Станимир Бакалов -
          Вратарят на Барселона Марк-Андер тер Стеген е постигнал устна договорка за своето преминаване в Жирона, съобщава ексклузивно Фабрицио Романо. Германецът ще премине при жирондинците...
          Спорт

          Пропадна контролата между Черно море и Фратрия

          Станимир Бакалов -
          Планираната за утре контролна среща между Черно море и Фратрия се отменя заради лошото време и замръзналия терен в Албена. Двата отбора трябваше да...
          Вашият коментар
