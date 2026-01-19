НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Изненадващ ход на Тръмп: И Путин влиза в Съвета за мир в Газа

          19 януари 2026 | 11:48 2931
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, който има за цел да наблюдава управлението и възстановяването на ивицата Газа след края на войната. Това съобщиха от Кремъл.

          „Президентът Путин също получи покана за участие в този Съвет за мир“, заяви пред журналисти прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков.

          - Реклама -
          Тръмп покани Ердоган в новия Съвет за мир в Газа Тръмп покани Ердоган в новия Съвет за мир в Газа

          По думите му Москва към момента търси допълнително изясняване на „всички нюанси“ на предложението в рамките на контактите си с Вашингтон. Песков не уточни дали Русия е склонна да приеме поканата, нито какъв би бил форматът на евентуалното участие на Москва в инициативата.

          Идеята за създаването на „Съвет за мир“ беше обявена от администрацията на Доналд Тръмп като част от по-широк план за следвоенно управление, стабилизация и възстановяване на ивицата Газа, след продължителния конфликт в региона. Очаква се в него да бъдат включени ключови международни играчи и държави с влияние в Близкия изток.

          Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, който има за цел да наблюдава управлението и възстановяването на ивицата Газа след края на войната. Това съобщиха от Кремъл.

          „Президентът Путин също получи покана за участие в този Съвет за мир“, заяви пред журналисти прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков.

          - Реклама -
          Тръмп покани Ердоган в новия Съвет за мир в Газа Тръмп покани Ердоган в новия Съвет за мир в Газа

          По думите му Москва към момента търси допълнително изясняване на „всички нюанси“ на предложението в рамките на контактите си с Вашингтон. Песков не уточни дали Русия е склонна да приеме поканата, нито какъв би бил форматът на евентуалното участие на Москва в инициативата.

          Идеята за създаването на „Съвет за мир“ беше обявена от администрацията на Доналд Тръмп като част от по-широк план за следвоенно управление, стабилизация и възстановяване на ивицата Газа, след продължителния конфликт в региона. Очаква се в него да бъдат включени ключови международни играчи и държави с влияние в Близкия изток.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Путин е получил покана от САЩ да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин е получил покана от САЩ да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа и Москва проучва тази възможност....
          Икономика

          Илия Проданов за Меркосур: Евтините южноамерикански продукти ще поставят европейските производители пред нелоялна конкуренция

          Росица Николаева -
          Евтините южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа и ще поставят европейските производители в условия на нелоялна конкуренция заради споразумението Меркосур. Това предупреди в...
          Европа

          Кирил Дмитриев: ЕС капитулира бързо за Гренландия

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, изрази мнение, че капитулацията на ЕС е била...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions