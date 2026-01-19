Изненадващ ход на Тръмп: И Путин влиза в Съвета за мир в Газа

Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, който има за цел да наблюдава управлението и възстановяването на ивицата Газа след края на войната. Това съобщиха от Кремъл.

„Президентът Путин също получи покана за участие в този Съвет за мир“, заяви пред журналисти прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков. - Реклама -

По думите му Москва към момента търси допълнително изясняване на „всички нюанси“ на предложението в рамките на контактите си с Вашингтон. Песков не уточни дали Русия е склонна да приеме поканата, нито какъв би бил форматът на евентуалното участие на Москва в инициативата.

Идеята за създаването на „Съвет за мир“ беше обявена от администрацията на Доналд Тръмп като част от по-широк план за следвоенно управление, стабилизация и възстановяване на ивицата Газа, след продължителния конфликт в региона. Очаква се в него да бъдат включени ключови международни играчи и държави с влияние в Близкия изток.