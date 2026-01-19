НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Извънредно: Президентът подава оставка след 9 години на поста и обявява нова битка (ВИДЕО)

          19 януари 2026 | 19:16 2551
          Извънредно: Президентът подава оставка след 9 години на поста и обявява нова битка (ВИДЕО)
          Румен Радев подава оставка.
          Запис на неговото изявление.
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Държавният глава обяви в извънредно обръщение към нацията, че утре официално се оттегля от поста си. След девет години на „Дондуков“ 2 и поредица от служебни кабинети, президентът заяви намерението си да поведе „битката за бъдещето на Отечеството“ извън президентската институция, критикувайки остро политическия модел и олигархията.

          - Реклама -

          В емоционална реч, произнесена днес, 19 януари 2026 г., той направи равносметка на двата си мандата, започнали през 2017 г. и подновени с доверието на избирателите през 2021 г. Въпреки постигнатите стратегически цели, държавният глава подчерта дълбоката криза в доверието на гражданите.

          „Утре ще депозирам своята оставка от поста Президент на Република България“, заяви той категорично в края на обръщението си.

          Равносметка: Шенген, еврозоната и изгубеното доверие

          Президентът отчете като безспорен успех финализирането на европейската интеграция на страната. Той припомни, че по време на неговите мандати България е станала пълноправен член на Шенген и еврозоната – цели, преследвани от края на 90-те години. Въпреки това, той постави акцент върху парадокса, че тези успехи не са донесли усещане за справедливост.

          „Въпросът тук е: защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието?“, попита риторично държавният глава.

          Остър сблъсък с „порочния управленски модел“

          Основната част от мотивите за оставката се коренят в липсата на реална промяна в начина на управление на държавата. Президентът описа политическата ситуация като фасадна демокрация, контролирана от задкулисието.

          „Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията“, подчерта той. Според него властта се използва като „бухалка срещу своите политически опоненти“, а решенията се диктуват от кукловоди извън институциите.

          Особено остра критика бе отправена към промените в основния закон, извършени от предишното редовно управление, наричано „сглобката“. Според президента, „венецът на този произвол бе похищението на Конституцията“, което е осигурило „непрекъснатия контрол на олигархията над изпълнителната власт“ и е лишило служебните кабинети от възможността да бъдат гарант за честни избори.

          Протестите от 2025 г. и новият обществен договор

          В речта си държавният глава направи паралел между протестите от лятото на 2020 г. и вълната на недоволство от края на миналата, 2025 година. Той посочи, че отказът на Народното събрание да проведе референдум за датата на въвеждане на еврото е бил повратна точка в отношенията между граждани и власт.

          „В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията“, заяви той, допълвайки, че този консенсус трябва да се реализира на предстоящите избори.

          Приемственост и поглед напред

          След депозирането на оставката, функциите на държавен глава ще бъдат поети от вицепрезидента Илияна Йотова, която бе неотлъчно до него в последните девет години. Президентът изрази пълна увереност в нейните качества.

          „И аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всичките тези девет години“, каза той, коригирайки лапсуса в ефира, и допълни, че двамата са работили „ефективно и в синхрон“.

          В заключение президентът се обърна към младите хора и протестиращите, благодарейки им за енергията и подкрепата. Той даде ясна заявка, че не напуска обществения живот, а напротив – влиза в нова роля.

          „Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството и аз вярвам, че ще я водим заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и непримиримите“, завърши държавният глава.

          Държавният глава обяви в извънредно обръщение към нацията, че утре официално се оттегля от поста си. След девет години на „Дондуков“ 2 и поредица от служебни кабинети, президентът заяви намерението си да поведе „битката за бъдещето на Отечеството“ извън президентската институция, критикувайки остро политическия модел и олигархията.

          - Реклама -

          В емоционална реч, произнесена днес, 19 януари 2026 г., той направи равносметка на двата си мандата, започнали през 2017 г. и подновени с доверието на избирателите през 2021 г. Въпреки постигнатите стратегически цели, държавният глава подчерта дълбоката криза в доверието на гражданите.

          „Утре ще депозирам своята оставка от поста Президент на Република България“, заяви той категорично в края на обръщението си.

          Равносметка: Шенген, еврозоната и изгубеното доверие

          Президентът отчете като безспорен успех финализирането на европейската интеграция на страната. Той припомни, че по време на неговите мандати България е станала пълноправен член на Шенген и еврозоната – цели, преследвани от края на 90-те години. Въпреки това, той постави акцент върху парадокса, че тези успехи не са донесли усещане за справедливост.

          „Въпросът тук е: защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието?“, попита риторично държавният глава.

          Остър сблъсък с „порочния управленски модел“

          Основната част от мотивите за оставката се коренят в липсата на реална промяна в начина на управление на държавата. Президентът описа политическата ситуация като фасадна демокрация, контролирана от задкулисието.

          „Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията“, подчерта той. Според него властта се използва като „бухалка срещу своите политически опоненти“, а решенията се диктуват от кукловоди извън институциите.

          Особено остра критика бе отправена към промените в основния закон, извършени от предишното редовно управление, наричано „сглобката“. Според президента, „венецът на този произвол бе похищението на Конституцията“, което е осигурило „непрекъснатия контрол на олигархията над изпълнителната власт“ и е лишило служебните кабинети от възможността да бъдат гарант за честни избори.

          Протестите от 2025 г. и новият обществен договор

          В речта си държавният глава направи паралел между протестите от лятото на 2020 г. и вълната на недоволство от края на миналата, 2025 година. Той посочи, че отказът на Народното събрание да проведе референдум за датата на въвеждане на еврото е бил повратна точка в отношенията между граждани и власт.

          „В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията“, заяви той, допълвайки, че този консенсус трябва да се реализира на предстоящите избори.

          Приемственост и поглед напред

          След депозирането на оставката, функциите на държавен глава ще бъдат поети от вицепрезидента Илияна Йотова, която бе неотлъчно до него в последните девет години. Президентът изрази пълна увереност в нейните качества.

          „И аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всичките тези девет години“, каза той, коригирайки лапсуса в ефира, и допълни, че двамата са работили „ефективно и в синхрон“.

          В заключение президентът се обърна към младите хора и протестиращите, благодарейки им за енергията и подкрепата. Той даде ясна заявка, че не напуска обществения живот, а напротив – влиза в нова роля.

          „Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството и аз вярвам, че ще я водим заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и непримиримите“, завърши държавният глава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Борисов: Радев се държи като партиен лидер

          Никола Павлов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини текущия президент на Америка Доналд Тръмп? — не, тук е българският президент — президента Румен Радев, че се...
          България

          Румен Радев подава оставка. Иска прошка и се обръща за последно като президент (ВИДЕО)

          Катя Илиева -
          Президентът Румен Радев прави обръщение към нацията. Предположенията цял ден бяха, че той ще обяви, че напуска президентството и се впуска в политическата надпревара...
          България

          Проф. Румяна Коларова: Избирателите на Доган са гарантиран електорат за Радев

          Екип Евроком -
          Потенциалното влизане на държавния глава Румен Радев в реалната парламентарна политика се очертава като ключовото събитие на 2026 година. Този ход обаче носи със...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions