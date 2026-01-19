НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер

          19 януари 2026 | 14:05 4030
          Снимка: БГНЕС
          Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Това съобщиха от Администрацията на президента.

          Няма информация дали президентът ще обяви свой политически проект. По непотвърдени съобщения в медиите от събота днес той може да подаде оставка пред Конституционния съд. Други слухове свързват възможността президентът да напусне поста си и да назначи служебно правителство с дата 21 януари, сряда. Тези информации не са коментирани към момента от „Дондуков“ 2.

          Интересен детайл в най-новите политически спекулации е фактът, че от възстановяването на президентската институция в България нито един държавен глава не е напускал поста си чрез оставка. Въпреки това, в последните седмици темата за евентуално политическо бъдеще на президента Румен Радев извън „Дондуков“ 2 все по-често влиза в публичния дневен ред.

          Индиректни сигнали в тази посока дойдоха и от президентската институция. В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш министър на отбраната Димитър Стоянов публикува във „Фейсбук“ видео с призиви към Румен Радев да създаде собствен политически проект. Публикацията допълнително подхрани коментарите, че около президента се формира очакване за по-пряко участие в партийния живот.

          Самият Радев вече е оставял отворена подобна възможност. През декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект след президентството, той заяви:

          „Ще го направя, когато най-малко го очаквате.“

          Президентът нееднократно е признавал, че получава призиви да направи партия, но досега е избягвал конкретни ангажименти или срокове. Изявленията му обаче продължават да се тълкуват като знак, че подобен сценарий не е изключен.

          В този контекст и формацията „Движение Трети март“ неведнъж е заявявала, че припознава Румен Радев като свой неформален лидер, макар самият държавен глава публично да се разграничи от движението. Лидерът му Тихомир Атанасов дори заяви готовност да отстъпи позицията си в полза на президента, когото определи като:

          „Единствения политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза.“

          Очаквайте подробности!

          - Реклама -

