      понеделник, 19.01.26
          Свят

          Йенс Столтенберг: САЩ може да излязат от НАТО

          19 януари 2026 | 15:21 520
          САЩ може да излязат от НАТО, ако Вашингтон реши да вземе под контрол Гренландия. Това заяви бившият генерален секретар на Алианса Йенс Столтенберг в интервю пред Der Spiegel.

          „Нищо не е окончателно; всичко може да се промени. Не мога да обещая, че САЩ ще останат в НАТО и трябва да приемем това сериозно“, заяви Столтенберг.

          Той отбеляза, че трябва да се предприемат мерки за запазване на блока „независимо от това дали САЩ остават активен съюзник на НАТО или не“.

          Той също така призова Запада да започне „да говори с Русия“:

          „Първо, трябва да говорим с Русия за прекратяване на войната в Украйна по същия начин, по който ние – САЩ и други – вече го правим [помежду си]. Второ, рано или късно ще трябва да обсъдим нова архитектура за контрол върху въоръженията“, казва бившият генерален секретар на НАТО.

          Той не уточни сроковете за това.

