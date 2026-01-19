Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, изрази мнение, че капитулацията на ЕС е била бърза, „както се очакваше“, на фона на новините, че Европа не възнамерява да предприема контрамерки срещу САЩ заради Гренландия, предава ТАСС.

„Бърза капитулация, както се предсказваше“, написа той на английски на своята страница в социалната мрежа X, препращайки към публикация в Clash Report, в която се съобщава, че според европейски дипломати ЕС в момента не възнамерява да предприема контрамерки срещу САЩ заради Гренландия.

По-рано Дмитриев изрази увереност, че Европа ще се поддаде на натиска и Гренландия ще попадне под контрола на САЩ.

Както Тръмп обяви по-рано в Truth Social, Съединените щати ще започнат да налагат 10% вносни тарифи на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за „пълното и окончателно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Според Тръмп това решение ще влезе в сила на 1 февруари. Президентът уточни, че тарифната ставка ще се увеличи до 25% на 1 юни.