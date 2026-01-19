Кирил Дмитриев отива в Давос, ще се срещне с Уиткоф и Кушнер

Два източника, запознати с посещението, съобщават пред Reuters, че специалният пратеник на руския президент Владимир Путин, Кирил Дмитриев, ще посети швейцарския курорт Давос тази седмица и ще се срещне с членове на американската делегация на Световния икономически форум.

- Реклама -

Главният преговарящ на Украйна и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) Рустем Умеров заяви на 18 януари, че разговорите с американски представители за разрешаване на войната с Русия ще продължат на Световния икономически форум тази седмица.

Тръмп лично ще присъства на тазгодишната среща, след като се обърна към участниците чрез видеовръзка миналата година. Той ще бъде придружен от голяма американска делегация.

Кремъл преди това съобщи, че се готви да приеме пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер в Москва за мирни преговори за Украйна, но датите все още не са определени.

Дмитриев посети САЩ през декември и проведе двудневни разговори с Уиткоф и Кушнер. След завръщането си той информира Путин за резултатите от срещата.

По-късно Уиткоф и Кушнер се срещнаха с представители на Украйна и Европа, а след това поотделно с украинската делегация, водена от Умеров.