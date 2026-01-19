Кметът на Минеаполис: Идеята за изпращане на войници в Минесота е абсурдна и противоконституционна

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай определи като „абсурдна и противоконституционна“ идеята за изпращане на войници на активна служба в щата Минесота за борба с незаконната миграция. Той отправи апел към протестиращите да запазят мирния характер на демонстрациите, за да не се дава повод на президента Доналд Тръмп да разположи военнослужещи в града.

Според информация на „Вашингтон пост“, Пентагонът е наредил на около 1500 войници на активна служба, базирани в Аляска и обучени за действия в арктически условия, да се подготвят за евентуално разполагане в Минесота. Данните са потвърдени от представители на американското министерство на отбраната.

Армията е дала указания на подразделенията да бъдат в готовност в случай че насилието в щата ескалира, се посочва още в публикацията.

В интервю за CNN кметът Фрай заяви:

„Това е абсурдно, но няма да се оставим да бъдем сплашвани от действията на федералното правителство.“

Той допълни:

„Това не е честно, не е справедливо и е напълно противоконституционно. Няма да се поддадем на провокации. Няма да се противопоставим на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос тук.“

По думите на Фрай хиляди жители на Минеаполис упражняват правата си, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ, като протестите до момента са мирни.

В четвъртък президентът Доналд Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовническата дейност от 1807 г., ако властите в Минесота не предотвратят атаки срещу имиграционни служители. Законът дава право на президента да мобилизира части от въоръжените сили при извънредни ситуации.