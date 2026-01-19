Колумбийски наемници, сражаващи се на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), са отказали да отидат на фронтовата линия в Харковска област още в първия си ден, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

„Колумбийските наемници, прехвърлени на командира на 3-та отделна тежка механизирана бригада на ВСУ, отказаха да отидат на фронтовата линия (на фронта Мелово-Хатне в Харковска област) още в първия си ден“, отбеляза събеседникът на агенцията.

Чужденците са недоволни от разформироването на тяхното подразделение и отстраняването на сънародниците им от командване, добави той.

Според руските сили за сигурност повечето колумбийци, служещи във ВСУ, са фермери. Те служат предимно в 3-та тежка бригада и 47-ма отделна механизирана бригада „Магура“.