НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Колумбийски наемници на ВСУ отказаха да излязат на позиции в първия си ден в Харковска област

          19 януари 2026 | 08:23 1840
          Колумбийски наемници
          Колумбийски наемници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Колумбийски наемници, сражаващи се на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), са отказали да отидат на фронтовата линия в Харковска област още в първия си ден, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Колумбийските наемници, прехвърлени на командира на 3-та отделна тежка механизирана бригада на ВСУ, отказаха да отидат на фронтовата линия (на фронта Мелово-Хатне в Харковска област) още в първия си ден“, отбеляза събеседникът на агенцията.

          Чужденците са недоволни от разформироването на тяхното подразделение и отстраняването на сънародниците им от командване, добави той.

          Според руските сили за сигурност повечето колумбийци, служещи във ВСУ, са фермери. Те служат предимно в 3-та тежка бригада и 47-ма отделна механизирана бригада „Магура“.

          Колумбийски наемници, сражаващи се на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), са отказали да отидат на фронтовата линия в Харковска област още в първия си ден, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Колумбийските наемници, прехвърлени на командира на 3-та отделна тежка механизирана бригада на ВСУ, отказаха да отидат на фронтовата линия (на фронта Мелово-Хатне в Харковска област) още в първия си ден“, отбеляза събеседникът на агенцията.

          Чужденците са недоволни от разформироването на тяхното подразделение и отстраняването на сънародниците им от командване, добави той.

          Според руските сили за сигурност повечето колумбийци, служещи във ВСУ, са фермери. Те служат предимно в 3-та тежка бригада и 47-ма отделна механизирана бригада „Магура“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия е на 30 километра от Славянск

          Иван Христов -
          След превземането на Закотне, руската армия се приближили до Славянск и разстоянието до града е приблизително 30 километра, съобщава Денис Пушилин, ръководител на руските...
          Война

          Умеров се отчете за двудневните преговори в САЩ: Обсъждан е основно „Плана за просперитет“ и гаранциите за сигурност за Украйна

          Иван Христов -
          Украинската делегация завърши двудневно посещение в САЩ, където проведе серия от стратегически консултации с представители на екипа на президента Доналд Тръмп. Според секретаря на...
          Война

          Александър Сирски разказа за войната на дронове с Русия в Украйна

          Иван Христов -
          Дроновете на бойното поле непрекъснато се усъвършенстват и това оказва влияние върху всички области на воденето на война. Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions