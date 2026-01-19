НА ЖИВО
          
          
          
          Калоян Паргов: БСП отново ще има президент, успех на Илияна Йотова

          19 януари 2026 | 21:43 410
          Снимка: СИНПИ
          С публичен коментар във Facebook Калоян Паргов заяви увереност, че Българската социалистическа партия отново ще излъчи президент на страната. Повод за думите му са последните политически развития и действията на Румен Радев, които според него водят до сериозно разместване на политическите пластове.

          „БСП отново ще има президент. Успех, Илияна Йотова!“, пише Паргов, като открито заявява подкрепа за Илияна Йотова в контекста на очертаващите се президентски сценарии.

          В публикацията си той коментира и решението на президента Радев да предприеме ходове, които променят установеното политическо равновесие. Според Паргов това може да се окаже положителен сигнал, ако резултатът е стабилизиране на управлението и яснота по ключови национални приоритети.

          По думите му продължилото с години политическо безвремие и невъзможността за трайни управленски решения са се отразили негативно както на гражданите, така и на държавата.

          Паргов подчертава и значението на външнополитическия курс на страната, като изразява надежда, че предприетите действия няма да поставят под съмнение геополитическата ориентация на България. Според него липсата на политическа стабилност е една от основните причини за натрупаното обществено напрежение и институционална парализа.

          Коментарът му идва в момент, в който темата за бъдещето на президентската институция и ролята ѝ в преодоляването на политическата криза отново излиза на преден план, а спекулациите за възможни кандидатури и партийна подкрепа започват да се засилват.

