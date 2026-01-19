Калоян Паргов: БСП отново ще има президент, успех на Илияна Йотова

С публичен коментар във Facebook Калоян Паргов заяви увереност, че Българската социалистическа партия отново ще излъчи президент на страната. Повод за думите му са последните политически развития и действията на Румен Радев, които според него водят до сериозно разместване на политическите пластове.
В публикацията си той коментира и решението на президента Радев да предприеме ходове, които променят установеното политическо равновесие. Според Паргов това може да се окаже положителен сигнал, ако резултатът е стабилизиране на управлението и яснота по ключови национални приоритети.
По думите му продължилото с години политическо безвремие и невъзможността за трайни управленски решения са се отразили негативно както на гражданите, така и на държавата.
Паргов подчертава и значението на външнополитическия курс на страната, като изразява надежда, че предприетите действия няма да поставят под съмнение геополитическата ориентация на България. Според него липсата на политическа стабилност е една от основните причини за натрупаното обществено напрежение и институционална парализа.
Коментарът му идва в момент, в който темата за бъдещето на президентската институция и ролята ѝ в преодоляването на политическата криза отново излиза на преден план, а спекулациите за възможни кандидатури и партийна подкрепа започват да се засилват.
