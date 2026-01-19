Комо разби Лацио и се завърна на победния път

Лацио допусна позорна загуба с 0:3 в домакинството си срещу Комо от 21-ия кръг на Серия А, като това е най-голямото поражение на “орлите” в историята на съперничеството срещу клуба от Северна Италия! Два гола за Комо вкара Нико Пас, а един добави Мартин Батурина, като по този начин тимът на Сеск Фабрегас събра 37 точки и се намира на 6-о място във временното класиране на Серия А, където Лацио е 9-и с 28 точки.

На “Олимпико” в Рим гостите от Комо поведоха в резултата още във 2-ата минута, когато Алекс Вайе комбирина с Мартин Батурина на границата на наказателното поле и той вкара топката в мрежата за 1:0!

В 24-ата минута удар на Максенс Какере бе блокиран, но топката стигна до Нико Пас и той вкара с добавката!

Мъките за Лацио не свършиха и в 33-ата минута Какере бе фаулиран от Кенет Тейлър, което накара съдията да посочи дузпа за Комо. Зад топката застана Нико Пас, но ударът му в долния ляв ъгъл бе отразен от Иван Проведел!

Въпреки това, Комо стигна до трети гол! Това се случи в 49-ата минута, когато Батурина изведе Пас на границата на наказателното поле и той с плътен шут оформи крайното 3:0 в полза на Комо, подпечатвайки историческата победа за своя отбор и историческия срам за “орлите”.