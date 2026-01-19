Костадин Костадинов с остра атака срещу Румен Радев: Очаквам го на дебатите, ако има смелост

Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“, публикува остър коментар във Facebook, насочен срещу Румен Радев, в който поставя под съмнение автентичността и политическата последователност на последните му публични послания.
- Реклама -
Повод за реакцията са изказвания на Радев, в които се говори за „нов обществен договор“ и „преосноваване на държавата“. Според Костадинов използваната реторика подозрително напомня на основни тези, заложени в програмата на „Възраждане“.
В ироничен тон той допълва, че следващата логична стъпка би била искане за излизане на България от НАТО – позиция, която също присъства в програмата на партия „Възраждане“. По думите му е изненадващо, че авторът на речта на Радев не е включил и този елемент.
В по-сериозната част на коментара си Костадинов насочва вниманието към предстоящи предизборни дебати. Той заявява, че очаква Радев да се яви и да отговаря на въпроси, от които досега се е отклонявал.
Коментарът на Костадинов идва на фона на засилваща се политическа активност и все по-чести публични сблъсъци между ключови фигури на политическата сцена. Използването на сходна терминология и идеи между различни политически проекти вече се превръща в отделна линия на напрежение, която вероятно ще се задълбочи с наближаването на изборите.
Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“, публикува остър коментар във Facebook, насочен срещу Румен Радев, в който поставя под съмнение автентичността и политическата последователност на последните му публични послания.
- Реклама -
Повод за реакцията са изказвания на Радев, в които се говори за „нов обществен договор“ и „преосноваване на държавата“. Според Костадинов използваната реторика подозрително напомня на основни тези, заложени в програмата на „Възраждане“.
В ироничен тон той допълва, че следващата логична стъпка би била искане за излизане на България от НАТО – позиция, която също присъства в програмата на партия „Възраждане“. По думите му е изненадващо, че авторът на речта на Радев не е включил и този елемент.
В по-сериозната част на коментара си Костадинов насочва вниманието към предстоящи предизборни дебати. Той заявява, че очаква Радев да се яви и да отговаря на въпроси, от които досега се е отклонявал.
Коментарът на Костадинов идва на фона на засилваща се политическа активност и все по-чести публични сблъсъци между ключови фигури на политическата сцена. Използването на сходна терминология и идеи между различни политически проекти вече се превръща в отделна линия на напрежение, която вероятно ще се задълбочи с наближаването на изборите.
С публикация във Facebook заместник-председателят на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров приветства навлизането на Румен Радев в активния парламентарен политически терен и изрази увереност,...