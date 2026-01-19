Костадин Костадинов с остра атака срещу Румен Радев: Очаквам го на дебатите, ако има смелост

Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“, публикува остър коментар във Facebook, насочен срещу Румен Радев, в който поставя под съмнение автентичността и политическата последователност на последните му публични послания.

Повод за реакцията са изказвания на Радев, в които се говори за „нов обществен договор“ и „преосноваване на държавата“. Според Костадинов използваната реторика подозрително напомня на основни тези, заложени в програмата на „Възраждане“.

„Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с ‘Време ни е за Възраждане’“, пише Костадинов в социалната мрежа.

В ироничен тон той допълва, че следващата логична стъпка би била искане за излизане на България от НАТО – позиция, която също присъства в програмата на партия „Възраждане“. По думите му е изненадващо, че авторът на речта на Радев не е включил и този елемент.

„В крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане“, допълва той.

В по-сериозната част на коментара си Костадинов насочва вниманието към предстоящи предизборни дебати. Той заявява, че очаква Радев да се яви и да отговаря на въпроси, от които досега се е отклонявал.

„С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати – ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега“, пише лидерът на „Възраждане“.

Коментарът на Костадинов идва на фона на засилваща се политическа активност и все по-чести публични сблъсъци между ключови фигури на политическата сцена. Използването на сходна терминология и идеи между различни политически проекти вече се превръща в отделна линия на напрежение, която вероятно ще се задълбочи с наближаването на изборите.