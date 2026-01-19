НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Крум Зарков: Политически проект на Радев може да реши уравнението на властта

          19 януари 2026 | 18:12 960
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Евентуалната поява на нов политически субект, оглавен от президента Румен Радев, би изиграла ролята на катализатор за решаване на дългогодишната политическа криза в страната. Такова мнение изрази бившият министър на правосъдието и бивш юридически съветник на държавния глава Крум Зарков в ефира на „Нова телевизия“. Според него подобен ход би бил „добра новина“ и би раздвижил пластовете в партийната система.

          - Реклама -

          В студиото на предаването „Пресечна точка“ Зарков анализира потенциалния ефект от влизането на Радев в пряката политическа битка. Той подчерта, че настоящата патова ситуация в парламентарния живот се нуждае от промяна в променливите, за да бъде постигнат различен резултат.

          ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер

          Едно ново неизвестно, каквото е нова политическа партия в уравнението на парламентарния живот, би спомогнало най-накрая да намерим отговора на задачата, която вече години не можем да решим, а именно устойчиво и компетентно управление на нашата страна. В този ред на мисли нещо ново би било положително и ще повлияе и на другите политически сили“, аргументира тезата си бившият правосъден министър.

          Зарков изрази увереност, че ако такъв проект бъде реализиран, той ще има ясно изразен антикорупционен профил. Той обаче обърна внимание и на един ключов конституционен аспект – ако президентът напусне поста си, за да оглави партия, управлението на президентската институция ще бъде поето от вицепрезидента.

          И не на последно място за първи път в историята на страната ще имаме жена президент, което също само по себе си ми се струва добра новина. Трябва да бъде ясно, че не бива да очакваме, че Радев ще оправи всичко за всички“, поясни Зарков, предупреждавайки да не се възлагат нереалистични месиански очаквания.

          Десислава Радева смени профилната си снимка. Случайно ли е преди обръщението? Десислава Радева смени профилната си снимка. Случайно ли е преди обръщението?

          Освен политическите хипотези, юристът коментира и чисто практическите конституционни предизвикателства пред формирането на евентуална служебна власт. Според него последните промени в основния закон са създали сериозни рискове при процедурата по назначаване на служебен кабинет, особено заради силно ограничения кръг от лица, които могат да заемат поста на служебен министър-председател.

          Назначаването на служебно правителство не е толкова ясно. Има ограничение в домовата книга, трябва да се проведат съответните консултации. Има няколко подводни камъка в тези необмислени поправки на Конституцията. Единият е, ако никой не се съгласи, а другият е ако не успяват да постигнат съгласие президент и кандидат министър-председател по отношение на състава на МС. Третият въпрос е относно насрочването на изборите“, заключи Крум Зарков, очертавайки възможните сценарии за блокиране на процеса.

          Евентуалната поява на нов политически субект, оглавен от президента Румен Радев, би изиграла ролята на катализатор за решаване на дългогодишната политическа криза в страната. Такова мнение изрази бившият министър на правосъдието и бивш юридически съветник на държавния глава Крум Зарков в ефира на „Нова телевизия“. Според него подобен ход би бил „добра новина“ и би раздвижил пластовете в партийната система.

          - Реклама -

          В студиото на предаването „Пресечна точка“ Зарков анализира потенциалния ефект от влизането на Радев в пряката политическа битка. Той подчерта, че настоящата патова ситуация в парламентарния живот се нуждае от промяна в променливите, за да бъде постигнат различен резултат.

          ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер

          Едно ново неизвестно, каквото е нова политическа партия в уравнението на парламентарния живот, би спомогнало най-накрая да намерим отговора на задачата, която вече години не можем да решим, а именно устойчиво и компетентно управление на нашата страна. В този ред на мисли нещо ново би било положително и ще повлияе и на другите политически сили“, аргументира тезата си бившият правосъден министър.

          Зарков изрази увереност, че ако такъв проект бъде реализиран, той ще има ясно изразен антикорупционен профил. Той обаче обърна внимание и на един ключов конституционен аспект – ако президентът напусне поста си, за да оглави партия, управлението на президентската институция ще бъде поето от вицепрезидента.

          И не на последно място за първи път в историята на страната ще имаме жена президент, което също само по себе си ми се струва добра новина. Трябва да бъде ясно, че не бива да очакваме, че Радев ще оправи всичко за всички“, поясни Зарков, предупреждавайки да не се възлагат нереалистични месиански очаквания.

          Десислава Радева смени профилната си снимка. Случайно ли е преди обръщението? Десислава Радева смени профилната си снимка. Случайно ли е преди обръщението?

          Освен политическите хипотези, юристът коментира и чисто практическите конституционни предизвикателства пред формирането на евентуална служебна власт. Според него последните промени в основния закон са създали сериозни рискове при процедурата по назначаване на служебен кабинет, особено заради силно ограничения кръг от лица, които могат да заемат поста на служебен министър-председател.

          Назначаването на служебно правителство не е толкова ясно. Има ограничение в домовата книга, трябва да се проведат съответните консултации. Има няколко подводни камъка в тези необмислени поправки на Конституцията. Единият е, ако никой не се съгласи, а другият е ако не успяват да постигнат съгласие президент и кандидат министър-председател по отношение на състава на МС. Третият въпрос е относно насрочването на изборите“, заключи Крум Зарков, очертавайки възможните сценарии за блокиране на процеса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Политолог: Радев може да каже кой ще е кандидатът за министър председател

          Екип Евроком -
          Президентът Румен Радев рискува политическото си бъдеще, ако реши да влезе в надпревара за властта, използвайки чужда партийна регистрация, вместо да създаде собствен политически...
          Политика

          Интересна хипотеза: Какво ще стане, ако КС откаже да приеме оставката на Радев?

          Никола Павлов -
          При подаване на оставка от президента неговите правомощия се прекратяват само след произнасяне на Конституционния съд, който трябва да констатира този факт. Към момента...
          България

          Петя Иванова от „Ангели на пътя“: Отиде си майка, която се бореше със скапаната система. Дано Господ ни прости

          Катя Илиева -
          Петя Иванова от "Ангели на пътя" излезе с емоционален пост в социалните мрежи за безхаберието на държавата относно убийствата на пътя и липсата на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions