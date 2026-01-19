НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          ЛА Лейкърс с втора победа от 7 мача в НБА

          Центърът на "езерняците" Деандре Ейтън влезе в историята, след като завърши с 25 точки и регистрира 10/10 при стрелбата си

          19 януари 2026 | 11:02 90
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ел Ей Лейкърс надви категорично Торонто Раптърс със 110:93 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА.

          Центърът Деандре Ейтън влезе в историята, след като завърши с 25 точки – 10/10 при стрелбата, и овладя 13 борби. Той стана едва третият баскетболист в историята на „езерняците“ с поне 10 вкарани стрелби без пропуск и 10 борби след Уилт Чембърлейн и Мич Къпчак, както и 34-ият изобщо в Лигата.

          Иначе, ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич комбинираха за общо 49 точки, донасяйки втората победа в седем срещи за калифорнийци. И двете звезди на Ел Ей дадоха по седем асистенции.

          За „динозаврите“ Скоти Барнс беше над всички с 22 точки и 9 борби, а 19 и 20 пункта съответно добавиха Брандън Инграм и Сандро Мамукелашвили, но това не беше достатъчно за гостите.

          На Запад Лейкърс е шести с баланс 25-16, докато Торонто е на четвърта позиция в Източната конференция с 25 победи и 19 загуби.

          В следващите си мачове Раптърс гостуват на Голдън Стейт Уориърс, а Ел Ей на Денвър Нъгетс.

          Останалите резултати:

          Мемфис Гризлис – Орландо Меджик 126:109

          Чикаго Булс – Бруклин Нетс 124:102

          Хюстън Рокетс – Ню Орлиънс Пеликанс 119:110

          Денвър Нъгетс – Шарлът Хорнетс 87:110

          Сакраменто Кингс – Портланд Трейл Блейзърс 110:117.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Медведев имаше нужда от 3 часа игра, за да отстрани нидерландец

          Николай Минчев -
          Даниил Медведев стартира успешно кампанията си на Откритото първенство на Австралия по тенис. Шампионът от Бризбън и 11-и в схемата преодоля Йеспер де Йонг...
          Спорт

          Сенегал спечели Купата на Африка

          Станимир Бакалов -
          Сенегал спечели Купата на Африка. На финала "лъвовете от Таранга" победиха домакините от Мароко с 1:0 след продължения. В герой се превърна нападателят на испанския Виляреал...
          Спорт

          Барселона се сгромоляса на „Аноета“

          Станимир Бакалов -
          Барселона се сгромоляса на "Аноета", губейки с 2:1 от Реал Сосиедад в двубой от 20-ия кръг на Ла Лига.  Каталунците удариха четири греди, а три попадения...
