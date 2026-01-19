ЛА Лейкърс с втора победа от 7 мача в НБА

Ел Ей Лейкърс надви категорично Торонто Раптърс със 110:93 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА.

Центърът Деандре Ейтън влезе в историята, след като завърши с 25 точки – 10/10 при стрелбата, и овладя 13 борби. Той стана едва третият баскетболист в историята на „езерняците“ с поне 10 вкарани стрелби без пропуск и 10 борби след Уилт Чембърлейн и Мич Къпчак, както и 34-ият изобщо в Лигата.

Иначе, ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич комбинираха за общо 49 точки, донасяйки втората победа в седем срещи за калифорнийци. И двете звезди на Ел Ей дадоха по седем асистенции.

За „динозаврите“ Скоти Барнс беше над всички с 22 точки и 9 борби, а 19 и 20 пункта съответно добавиха Брандън Инграм и Сандро Мамукелашвили, но това не беше достатъчно за гостите.

На Запад Лейкърс е шести с баланс 25-16, докато Торонто е на четвърта позиция в Източната конференция с 25 победи и 19 загуби.

В следващите си мачове Раптърс гостуват на Голдън Стейт Уориърс, а Ел Ей на Денвър Нъгетс.

Останалите резултати:

Мемфис Гризлис – Орландо Меджик 126:109

Чикаго Булс – Бруклин Нетс 124:102

Хюстън Рокетс – Ню Орлиънс Пеликанс 119:110

Денвър Нъгетс – Шарлът Хорнетс 87:110

Сакраменто Кингс – Портланд Трейл Блейзърс 110:117.