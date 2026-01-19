Манчестър Сити с нов силен трансфер – Марк Гехи е „гражданин“

Манчестър Сити официално обяви трансфера на централния защитник Марк Гехи, който пристига от Кристъл Палас срещу трансферна сума от 20 милиона паунда. 25-годишният английски национал е подписал договор за пет години и половина, като в сделката е включена и клауза за процент при бъдеща продажба в полза на лондонския клуб.
„Гражданите“ се насочиха към привличането на нов бранител заради кадровите проблеми в защита, след като Рубен Диаш и Йошко Гвардиол лекуват контузии. Гехи беше сред основните трансферни цели на клуба през зимния прозорец.
През лятото защитникът беше близо до преминаване в Ливърпул, но сделката между двата клуба не се осъществи. В крайна сметка Манчестър Сити успя да си осигури подписа му и да подсили защитната си линия в хода на сезона.
След официализирането на трансфера Гехи изрази удовлетворение от преминаването си на „Етихад“, като заяви, че се присъединява към най-добрия клуб в Англия и вижда трансфера като важна крачка в развитието си както като футболист, така и като личност.
Марк Гехи е второто ново попълнение на Манчестър Сити през януарския трансферен прозорец след привличането на Антоан Семеньо.
