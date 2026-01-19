Мащабна пенсионна реформа: Работодателите и държавата подкрепиха промените, синдикатите с предупреждение

Работодателските организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха въвеждането на мултифондовия модел в пенсионната система на страната. Промяната засяга втория и третия стълб на пенсионното осигуряване и се определя като една от най-съществените реформи в сектора през последните десетилетия.
- Реклама -
Председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански подчерта, че въвеждането на мултифондовете ще доведе до значително подобряване на доходността на средствата в капиталовия стълб и до по-добра втора пенсия за осигурените лица.
По думите му реформата предвижда разширяване на инвестиционните възможности на пенсионно-осигурителните дружества, което ще има положителен ефект и върху българския капиталов пазар. Всеки пенсионен фонд ще разполага с три подфонда с различен рисков профил – динамичен, балансиран и консервативен.
Изчисленията на КФН показват, че при въвеждане на този модел коефициентът на заместване може да се увеличи от сегашните 12,5% до около 21,5%, което е близо до средноевропейските нива.
Предвижда се и съществено намаляване на таксите, събирани от пенсионно-осигурителните дружества. Максималната такса върху осигурителната вноска ще бъде редуцирана от 3,75% на 2,1%, като дружествата ще имат възможност да събират и по-ниски такси.
От страна на бизнеса реформата беше определена като дългоочаквана. Зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева заяви, че законопроектът отговаря на очакванията както на работодателите, така и на осигурените лица.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров също отчете положителните страни на модела, но обърна внимание и на нерешени проблеми.
Работодателските организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха въвеждането на мултифондовия модел в пенсионната система на страната. Промяната засяга втория и третия стълб на пенсионното осигуряване и се определя като една от най-съществените реформи в сектора през последните десетилетия.
- Реклама -
Председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански подчерта, че въвеждането на мултифондовете ще доведе до значително подобряване на доходността на средствата в капиталовия стълб и до по-добра втора пенсия за осигурените лица.
По думите му реформата предвижда разширяване на инвестиционните възможности на пенсионно-осигурителните дружества, което ще има положителен ефект и върху българския капиталов пазар. Всеки пенсионен фонд ще разполага с три подфонда с различен рисков профил – динамичен, балансиран и консервативен.
Изчисленията на КФН показват, че при въвеждане на този модел коефициентът на заместване може да се увеличи от сегашните 12,5% до около 21,5%, което е близо до средноевропейските нива.
Предвижда се и съществено намаляване на таксите, събирани от пенсионно-осигурителните дружества. Максималната такса върху осигурителната вноска ще бъде редуцирана от 3,75% на 2,1%, като дружествата ще имат възможност да събират и по-ниски такси.
От страна на бизнеса реформата беше определена като дългоочаквана. Зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева заяви, че законопроектът отговаря на очакванията както на работодателите, така и на осигурените лица.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров също отчете положителните страни на модела, но обърна внимание и на нерешени проблеми.