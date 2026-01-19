НА ЖИВО
          Мазлум Абди: Споразумението с Дамаск цели да предотврати по-широка война в Сирия

          19 януари 2026 | 01:06
          Сирийският кюрдски лидер Мазлум Абди заяви, че е приел споразумение с Дамаск, включващо прекратяване на огъня, с цел да се избегне по-широка война, след като правителствените войски настъпиха в контролираните от кюрдите райони в северната и източната част на страната.

          „За да не се превърне тази война в гражданска война, ние приехме да се оттеглим от регионите Дейр Еззор и Рака към Хасаке“, заяви Абди – лидер на подкрепяните от САЩ и ръководени от кюрдите Сирийски демократични сили – в изявление, излъчено от кюрдския телевизионен канал Ronahi.

          Той допълни, че ще обясни подробно условията на споразумението пред сирийските кюрди след завръщането си от Дамаск, където на 19 януари се очаква да се срещне със сирийския президент Ахмед ал-Шараа.

          Той допълни, че ще обясни подробно условията на споразумението пред сирийските кюрди след завръщането си от Дамаск, където на 19 януари се очаква да се срещне със сирийския президент Ахмед ал-Шараа.

