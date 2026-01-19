Мазлум Абди: Споразумението с Дамаск цели да предотврати по-широка война в Сирия

Сирийският кюрдски лидер Мазлум Абди заяви, че е приел споразумение с Дамаск, включващо прекратяване на огъня, с цел да се избегне по-широка война, след като правителствените войски настъпиха в контролираните от кюрдите райони в северната и източната част на страната.
Той допълни, че ще обясни подробно условията на споразумението пред сирийските кюрди след завръщането си от Дамаск, където на 19 януари се очаква да се срещне със сирийския президент Ахмед ал-Шараа.
Сирийският кюрдски лидер Мазлум Абди заяви, че е приел споразумение с Дамаск, включващо прекратяване на огъня, с цел да се избегне по-широка война, след като правителствените войски настъпиха в контролираните от кюрдите райони в северната и източната част на страната.
Той допълни, че ще обясни подробно условията на споразумението пред сирийските кюрди след завръщането си от Дамаск, където на 19 януари се очаква да се срещне със сирийския президент Ахмед ал-Шараа.