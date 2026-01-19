МЕЧ вижда възможност за партньорство след оставката на Румен Радев

Възприемаме действията на Румен Радев като възможност за партньорство. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев след извънредното обръщение на президента Румен Радев, в което той обяви, че се оттегля от поста и утре ще депозира своята оставка, предаде БГНЕС.

„Възприемаме действията на Румен Радев като възможност за партньорство", заяви Василев.

По думите му с повечето политически субекти в настоящия парламент е станало ясно, че не може да бъде преборен настоящият модел на управление, който от МЕЧ определят като вреден за страната. Василев подчерта, че именно това налага търсене на нови формули за политическо взаимодействие, насочени към промяна на управленския модел и излизане от институционалната криза.