НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Медведев имаше нужда от 3 часа игра, за да отстрани нидерландец

          В същото време португалецът Нуно Боржеш пък взе скалпа на седмия поставен Феликс Оже-Алиасим, който се отказа след контузия

          19 януари 2026 | 10:18 210
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Даниил Медведев стартира успешно кампанията си на Откритото първенство на Австралия по тенис. Шампионът от Бризбън и 11-и в схемата преодоля Йеспер де Йонг от Нидерландия след 7-5, 6-2, 7-6 (2) за близо три часа игра.

          - Реклама -

          Медведев имаше трудности в първия и третия сет. И в двата той губеше на два пъти предимство в геймовете, но в крайна сметка се събра във важните точки и е в следващата фаза, където го чака французинът Кантен Алис.

          Шестият поставен Алекс де Минор зарадва домашната публика с чиста победа над „щастливия губещ“ Макензи Макдоналд. Де Минор трябваше да играе срещу Матео Беретини, но италианецът се отказа поради заболяване. Напред продължава и 13-ият в схемата Андрей Рубльов. Руснакът не загуби сет срещу коравия италианец Матео Арналди.

          Португалецът Нуно Боржеш пък взе скалпа на седмия поставен Феликс Оже-Алиасим, който се оттегли при 1-2 сета в полза на съперника. Швейцарският ветеран и шампион от 2014 Стан Вавринка започна последното си участие в Мелбърн с четирисетов успех над Ласло Джере от Сърбия, а за втори кръг се класира и финалистът от 2018 Марин Чилич, който се разправи с германеца Даниел Алтмайер след 6-0, 6-0, 7-6 (3).

          Даниил Медведев стартира успешно кампанията си на Откритото първенство на Австралия по тенис. Шампионът от Бризбън и 11-и в схемата преодоля Йеспер де Йонг от Нидерландия след 7-5, 6-2, 7-6 (2) за близо три часа игра.

          - Реклама -

          Медведев имаше трудности в първия и третия сет. И в двата той губеше на два пъти предимство в геймовете, но в крайна сметка се събра във важните точки и е в следващата фаза, където го чака французинът Кантен Алис.

          Шестият поставен Алекс де Минор зарадва домашната публика с чиста победа над „щастливия губещ“ Макензи Макдоналд. Де Минор трябваше да играе срещу Матео Беретини, но италианецът се отказа поради заболяване. Напред продължава и 13-ият в схемата Андрей Рубльов. Руснакът не загуби сет срещу коравия италианец Матео Арналди.

          Португалецът Нуно Боржеш пък взе скалпа на седмия поставен Феликс Оже-Алиасим, който се оттегли при 1-2 сета в полза на съперника. Швейцарският ветеран и шампион от 2014 Стан Вавринка започна последното си участие в Мелбърн с четирисетов успех над Ласло Джере от Сърбия, а за втори кръг се класира и финалистът от 2018 Марин Чилич, който се разправи с германеца Даниел Алтмайер след 6-0, 6-0, 7-6 (3).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          ЛА Лейкърс с втора победа от 7 мача в НБА

          Николай Минчев -
          Ел Ей Лейкърс надви категорично Торонто Раптърс със 110:93 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА. Центърът Деандре Ейтън влезе в историята,...
          Спорт

          Сенегал спечели Купата на Африка

          Станимир Бакалов -
          Сенегал спечели Купата на Африка. На финала "лъвовете от Таранга" победиха домакините от Мароко с 1:0 след продължения. В герой се превърна нападателят на испанския Виляреал...
          Спорт

          Барселона се сгромоляса на „Аноета“

          Станимир Бакалов -
          Барселона се сгромоляса на "Аноета", губейки с 2:1 от Реал Сосиедад в двубой от 20-ия кръг на Ла Лига.  Каталунците удариха четири греди, а три попадения...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions