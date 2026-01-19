Медведев имаше нужда от 3 часа игра, за да отстрани нидерландец

Даниил Медведев стартира успешно кампанията си на Откритото първенство на Австралия по тенис. Шампионът от Бризбън и 11-и в схемата преодоля Йеспер де Йонг от Нидерландия след 7-5, 6-2, 7-6 (2) за близо три часа игра.

Медведев имаше трудности в първия и третия сет. И в двата той губеше на два пъти предимство в геймовете, но в крайна сметка се събра във важните точки и е в следващата фаза, където го чака французинът Кантен Алис.

Шестият поставен Алекс де Минор зарадва домашната публика с чиста победа над „щастливия губещ“ Макензи Макдоналд. Де Минор трябваше да играе срещу Матео Беретини, но италианецът се отказа поради заболяване. Напред продължава и 13-ият в схемата Андрей Рубльов. Руснакът не загуби сет срещу коравия италианец Матео Арналди.

Португалецът Нуно Боржеш пък взе скалпа на седмия поставен Феликс Оже-Алиасим, който се оттегли при 1-2 сета в полза на съперника. Швейцарският ветеран и шампион от 2014 Стан Вавринка започна последното си участие в Мелбърн с четирисетов успех над Ласло Джере от Сърбия, а за втори кръг се класира и финалистът от 2018 Марин Чилич, който се разправи с германеца Даниел Алтмайер след 6-0, 6-0, 7-6 (3).