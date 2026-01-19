- Реклама -

Промени ли политическата си позиция Мехмед Дикме по отношение на партиите на статуквото, една от които е ГЕРБ? Върху този въпрос може да се размишлява, след като през 2021 г. Декме подкрепи ГЕРБ на парламентарните избори. Днес вече говори по различен начин.

Ако политическата класа, и по-конкретно ГЕРБ, потърси отново коалиционна формула, сходна на сегашната, общественото недоволство в България може да ескалира до краен предел. Това предупреди бившият депутат от ДПС Мехмед Дикме в анализ на политическата обстановка пред БНР.

Според Дикме липсата на промяна в управленския модел ще доведе до много по-мащабни демонстрации от тези, на които станахме свидетели досега. Той прогнозира, че следващата вълна на недоволство ще включи не само младите, но и по-възрастните поколения, които ще реагират много по-остро.

„Може би хората ще бъдат вече с тоягите, защото ако днес бяха младежите по улиците, утре ще излязат и техните родители, а те със сигурност ще реагират много по-остро“, заяви бившият народен представител.

По думите му на протестите през декември е имало силно присъствие на представители на малцинствата, което е показателно за общото недоволство. „Те излязоха не срещу един или срещу друг, те излязоха срещу статуквото, срещу модела на управление. И турци, и българи не приемат този модел на управление“, подчерта Дикме.

Срокове за изборите и служебния кабинет

По отношение на предстоящите предсрочни избори и ролята на държавния глава, Мехмед Дикме поясни, че президентът Румен Радев разполага с гъвкавост при вземането на решенията.

„Президентът не е длъжен още тази седмица да насрочи изборите. В Конституцията той няма такъв срок. Преценката е негова – преди или след Великден ще насрочи изборите“, коментира той. Същото важи и за назначаването на служебното правителство, където няма фиксиран времеви хоризонт.

Процедурата изисква първо да се проведат консултации с политическите партии относно състава на кабинета. Едва след тези разговори политическата картина може да се изясни, макар ситуацията да остава динамична. „Всяко нещо, което би могло да се каже в настоящия момент, утре може би да е съвсем различно“, допълни той.

Дикме изрази съмнение, че Румен Радев ще напусне президентската институция предсрочно, за да влезе в партийната политика, но уточни, че това е въпрос, на който самият държавен глава трябва да отговори. Той припомни опита на бившите президенти Петър Стоянов и Георги Първанов, които след края на мандатите си се опитаха да се върнат в активната политика и „буквално катастрофираха“, не получавайки необходимата подкрепа.

Ако все пак Радев реши да участва в изборите, това би променило изцяло политическия пейзаж и възможностите за следизборни коалиции, смята анализаторът.

Критика към конституционните промени

Мехмед Дикме отправи остри критики към последните промени в Конституцията, които силно ограничиха кръга от лица, от които президентът може да избира служебен премиер. Според него този списък прави невъзможна политическата неутралност на служебната власт.

„Всички играчи, които президентът има възможност да назначи, са политически играчи. Т.е. служебният кабинет няма да бъде независим, той ще е политически зависим от хората, които са го излъчили“, категоричен бе бившият депутат.

Третият мандат и етническият мир

В коментар за решението на президента да връчи третия мандат на АПС, Дикме отбеляза, че в този ход няма нищо случайно и трябва да се търси подтекст. „Човек трябва да избере най-малкото зло“, посочи той, тълкувайки жеста и като знак за възможно бъдещо сътрудничество.

Дикме бе категоричен, че етническият мир в страната не е заслуга на политическите лидери, а на самите граждани. Според него опитите за „заиграване“ с тази тема ще имат обратен ефект за всеки, който ги предприеме.

„Етническият мир в България се гради на добрите взаимоотношения между всички етнически групи, в това число и българи – турци, които живеят в България. Никой не може да го наруши този етнически мир, точно обратното ще получи, който се опита да се заиграе и да го наруши. Нито Пеевски, нито президентът, нито Борисов, нито който и да е може да наруши добрите взаимоотношения на хората, които живеят в България“, заяви Мехмед Дикме, подчертавайки, че хората живеят в мир, спокойствие и взаимно уважение.