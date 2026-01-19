Министърът на финансите на САЩ: Европа е слаба, Америка трябва да контролира ситуацията в Гренландия

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ няма да се откажат от позицията си относно завземането на Гренландия, позовавайки се на слабостта на Европа по отношение на сигурността й. В интервю пред NBC News той подчерта, че „Америка трябва да контролира ситуацията“ и че президентът на САЩ използва стратегическо влияние, за да постигне целите си.

Бесент изложи обосновката за преследването на Гренландия от страна на Тръмп, позовавайки се на глобалната конкуренция в Арктика, плановете на САЩ за изграждане на противоракетната отбранителна система „Златен купол“ и предишната зависимост на Европа от руската енергия, която според него е „финансирала“ войната на Русия в Украйна.

„Президентът Тръмп действа стратегически. Той гледа отвъд тази година. Той гледа отвъд следващата година към това какво може да се случи, ако има битка в Арктика. Няма да възлагаме националната си сигурност на външни изпълнители. Няма да възлагаме сигурността на нашето полукълбо на външни изпълнители на други страни“, обясни той.

На въпрос дали позицията на Тръмп относно Европа е тактика за преговори, Бесент ясно заяви, че президентът няма да промени решението си.

„Европейците демонстрират слабост, САЩ демонстрират сила“, заяви той. „Президентът вярва, че засилената сигурност е невъзможна без Гренландия да е част от Съединените щати“.

На фона на спекулациите на някои европейски лидери, че опитът на САЩ да завземат Гренландия ще сложи край на НАТО, Бесент обяви това за „фалшив избор“.

„Европейските лидери ще разберат и ще осъзнаят, че трябва да бъдат под защитата на САЩ“, добави той.