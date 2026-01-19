Темата за правилата, по които ще гласуваме на предстоящите предсрочни парламентарни избори, отново предизвика остра дискусия в общественото пространство. В студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев и политическият анализатор Нидал Алгафари сблъскаха позициите си относно ефективността на машинния вот и рисковете от манипулации.

Основната теза на Ивайло Мирчев е, че връщането към машинното гласуване е наложително, за да се ограничи влиянието на купения и контролиран вот. Според него протестите в защита на машините са ясен сигнал от гражданите, които не желаят връщане към порочните практики с хартиените бюлетини. Той бе категоричен в оценката си за рисковете от премахването на технологиите от процеса.

„Когато има само бюлетини, резултатът е купен вот, фалшификации и депутати, които носят чували с бюлетини“, заяви Мирчев. Той припомни опита от изборите през 2021 г., когато процесът бе доминиран от машинното гласуване, като подчерта, че този модел е доказал своята ефективност и е осигурил по-честна конкуренция.

„Тогава три различни партии спечелиха избори. Искаме да се върнем към този модел, за да минимизираме манипулациите“, допълни съпредседателят на „Да, България“. Според него не става въпрос за експерименти в последния момент, а за възстановяване на работещ механизъм, тъй като „ЦИК е подготвена, машините ги има“.

На противоположния полюс бе мнението на Нидал Алгафари. Анализаторът изрази скептицизъм, че технологията сама по себе си може да реши дълбоките проблеми на изборния процес. Според него коренът на измамите не е в начина на подаване на гласа, а в социалните и икономически зависимости.

„Купеният и корпоративният вот не се случват в машината или в бюлетината, а извън секцията – чрез натиск и зависимости“, контрира Алгафари. Той обърна внимание и на сериозния проблем с общественото доверие, което според него е ерозирало по отношение на всички методи за гласуване. „Създаде се съмнение и в машините. Днес има недоверие и към хартията, и към машините“, коментира анализаторът.

Алгафари предупреди и за риска от отблъскване на част от електората при пълно премахване на хартиената бюлетина. Той изрази опасение, че по-възрастните хора или тези, които се чувстват несигурни с технологиите, могат изобщо да не отидат до урните. „Има хора – възрастни или по-несигурни, които ще се откажат да гласуват, ако няма избор. Машината премахва страха от контролиран вот“, посочи той.

Ивайло Мирчев обаче настоя, че именно технологията осигурява необходимата анонимност и защита на избирателя в момента на вота. „Когато си сам пред машината и натиснеш копчето, никой не може да те контролира. При хартиената бюлетина това не е така“, аргументира се той. Като доказателство за проблемите с хартията той посочи стряскащата статистика от местните избори през 2023 година.

„Половин милион недействителни гласа означават липса на легитимност. Това е резултат от целенасочени действия“, категоричен бе Мирчев. Той предупреди и за опасностите от премахването на защитни механизми като втория печат върху разписките, което би възродило стари схеми. „Без втори печат се връща т.нар. „българско влакче“ – класическа схема за купуване на гласове“, обясни политикът.

Дискусията засегна и въпроса за стабилността на правилата. Нидал Алгафари призова за дългосрочна последователност, за да се успокоят избирателите. „Вземете едно решение и не го сменяйте на всеки избор. Убедете хората 4-5 години и тогава ще има доверие“, апелира той.

В заключение Мирчев подчерта, че честността на вота не може да бъде гарантирана, докато институциите не работят в обществен интерес. „Когато институциите са овладени от престъпен модел, няма как изборите да са честни без сериозни гаранции“, обобщи той ситуацията.