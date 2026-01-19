„Много показателно“: Знакова фигура от ПП остава извън листите за изборите?

Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова загатна, че няма да намери място в кандидатдепутатските листи на „Продължаваме промяната“ за предстоящите избори. Коментарът ѝ беше публикуван в личния ѝ профил във Facebook и бързо предизвика реакции в политическите среди.
Макар да не споменава пряко партията или собственото си име, публикацията ѝ се възприема като косвен сигнал, че тя няма да бъде сред избираемите кандидати на „Продължаваме промяната“. Формулировката подсказва и вътрешнопартийно напрежение около подреждането на листите и избора на фаворити за предстоящия вот.
