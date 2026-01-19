НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Много показателно“: Знакова фигура от ПП остава извън листите за изборите?

          19 януари 2026 | 12:48 2420
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова загатна, че няма да намери място в кандидатдепутатските листи на „Продължаваме промяната“ за предстоящите избори. Коментарът ѝ беше публикуван в личния ѝ профил във Facebook и бързо предизвика реакции в политическите среди.

          „Затова е много показателно, когато избираемите места в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот“, написа Бориславова.

          - Реклама -
          Асен Василев пренарежда листите на ПП: Лорер и Божанков отпадат. Лена и Кирил са под въпрос Асен Василев пренарежда листите на ПП: Лорер и Божанков отпадат. Лена и Кирил са под въпрос

          Макар да не споменава пряко партията или собственото си име, публикацията ѝ се възприема като косвен сигнал, че тя няма да бъде сред избираемите кандидати на „Продължаваме промяната“. Формулировката подсказва и вътрешнопартийно напрежение около подреждането на листите и избора на фаворити за предстоящия вот.

          Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова загатна, че няма да намери място в кандидатдепутатските листи на „Продължаваме промяната“ за предстоящите избори. Коментарът ѝ беше публикуван в личния ѝ профил във Facebook и бързо предизвика реакции в политическите среди.

          „Затова е много показателно, когато избираемите места в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот“, написа Бориславова.

          - Реклама -
          Асен Василев пренарежда листите на ПП: Лорер и Божанков отпадат. Лена и Кирил са под въпрос Асен Василев пренарежда листите на ПП: Лорер и Божанков отпадат. Лена и Кирил са под въпрос

          Макар да не споменава пряко партията или собственото си име, публикацията ѝ се възприема като косвен сигнал, че тя няма да бъде сред избираемите кандидати на „Продължаваме промяната“. Формулировката подсказва и вътрешнопартийно напрежение около подреждането на листите и избора на фаворити за предстоящия вот.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания

          Никола Павлов -
          Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа край град...
          България

          Столична община с 19 камиона в проблемните райони

          Екип Евроком -
          Столичната община продължава с интензивните действия по нормализиране на сметопочистването в трите най-засегнати района на София – „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“. Днес, 19 януари...
          България

          Асен Василев пренарежда листите на ПП: Лорер и Божанков отпадат. Лена и Кирил са под въпрос

          Екип Евроком -
          Сериозни кадрови промени се извършват в структурата на „Продължаваме промяната“ (ПП) в навечерието на подготовката за 52-ото Народно събрание. Политическото напрежение в коалицията е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions